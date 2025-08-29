長輩吃安眠藥猝死率高　醫揭5警訊：感覺藥效變弱要小心

▲新竹台大分院急診團隊研究發現高齡者若長期吃安眠藥，3個月內發生OHCA的風險將顯著提高。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

台灣失眠人口多，若習慣吃安眠藥且年齡偏高，要特別注意猝死風險。國內最新研究發現，65歲以上失眠者若長期使用安眠藥，或最近感覺藥效變弱，短期內頻繁換藥，3個月內發生院外心跳停止（OHCA）的機率將顯著提高，民眾須多提防。

這項研究由新竹台大分院急診醫學部主治醫師宋之維與其團隊進行，他表示，老人來急診常抱怨頭暈、跌倒、胸悶或心律不整，但背後多隱藏長期失眠問題，而過去文獻對失眠是否會增加OHCA風險並無一致結論，且大多侷限於單一醫院或小型研究，而此研究追蹤健保資料庫2010至2020年間超過43萬名失眠患者，發現近7千人（約1.6%）發生OHCA，並建立全國性預測模型，為相關研究重要突破。

宋之維指出，OHCA存活率極低，根據台大體系急診統計，急診收治OHCA患者每百例僅約30人能救活，且年齡若超過65歲，存活率更低至1成左右，代表一旦OHCA事件發生，醫療處置效果有限，這也凸顯「預防」有多重要。

從該研究中，宋之維歸納出與OHCA相關5大風險警訊，希望有助失眠長者加強預防：

●長期使用藥物。失眠長者若多年持有安眠藥，OHCA威脅將顯著增加。

●頻繁換藥。最近3個月內多次更換安眠藥，可能是病情不穩，也導致猝死機率升高。

●短期就醫增加。最近30天內數度掛急診或住院，或近1年內曾住進加護病房，皆屬危險訊號。

●心理治療次數上升。短時間內接受多次心理諮商或治療，代表精神、睡眠狀態恐不穩，風險同步上升。

●季節效應。冬季發生率明顯高於夏季，可能與血壓上升、心律不整等原因有關。

針對此研究所架構出來的模型，宋之維則說，若失眠長者有愈多指標符合警訊，代表短期內發生 OHCA的機率愈高，其預測準確度接近8成，足可作為臨床與公衛的重要工具。相關成果已發表於國際知名醫學期刊《BMC Geriatrics》今年8月號。

根據此研究，宋之維指出，民眾近期若抱怨安眠藥效不足，或已數度換藥、掛急診甚至住院，代表身體狀況不穩，應尋求正規醫療諮詢，若無大礙，可與醫師討論藥量增減；如正值冬季，需留意保暖，避免血壓驟升、心律不整。

除了民眾，宋之維也說，這5大警訊能夠增加醫師看診資訊，例如精神科醫師可透過藥物使用模式、心理治療頻率等，及早發現高風險患者，而心臟科、腎臟科與家醫科醫師，也可在門診追蹤時，將近期換藥與醫療利用納入問診，提升警覺。透過醫病雙方都提早介入，更能降低高齡失眠者的猝死發生率。