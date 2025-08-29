八仙塵爆助傷患止痛「無人成癮」　孫維仁：治病也要治痛

▲孫維仁協助八仙塵爆傷患獲得及時、充分止痛，且無人因此成癮 。（圖／記者徐文彬攝）

今年是八仙塵爆10周年，那場災難造成近500名年輕人燒燙傷，重傷患者換藥過程宛如酷刑，而台大醫學院麻醉科名譽教授孫維仁醫師身為台灣麻醉醫學專家，當時力倡「止痛等於生命支持」，推動急診開放嗎啡不限量，結果成功協助大量傷患獲得充分鎮痛，且無人因此成癮，他的努力不僅實際造福民眾，也締造台灣醫療重要突破。

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」舉辦健康講座，邀請疼痛醫學權威孫維仁擔任主講人。他表示，台灣有嚴整的管制藥品管理制度，強效止痛藥多僅限癌症病人使用，燒燙傷患者較獲得足量，但當年面對這起罕見的重大災難，他極力主張急性創傷必須讓病人「先止痛才能活下來」，並獲得衛生單位認同。

結果證明，充足、正確的鎮痛治療，不僅避免患者因疼痛產生心理創傷，短期、大量的使用也不會造成上癮，病患亦得以確保「不要痛」的基本人權。

除了八仙塵爆，孫維仁在推動纖維肌痛症的正名與治療也有重要貢獻。他指出，此症常被誤解為「公主病」，患者疼痛往往被視為無病呻吟，但研究顯示約6%人口受影響，人數並不少，以女性為主，卻因缺乏影像或檢查佐證，而長期被忽視。

為改善纖維肌痛症病人處境，孫維仁號召國內頂尖醫師撰寫臨床指引，並向政府與健保單位爭取新藥給付，使患者獲得正規治療，也強化民眾對此症的認知。

孫維仁談到自己行醫多年的成果，提的不是他發表數百篇學術研究，而是聚焦八仙塵爆、纖維肌痛症這2次實際嘉惠病人的經驗，他說，他始終認為醫師不只是臨床工作，更是社會責任，並堅持「治病同時也要治痛」，因為疼痛是最直接警訊，醫療價值不應侷限於能否治癒，更重要是讓病人尊嚴過生活。

這份理念，其實源自他年輕時的親身經歷。孫維仁表示，25歲時，他的母親罹患末期癌症，他白天是外科醫師，回家卻成了無力的家屬，而他眼見母親痛苦卻無法改善，不僅求神拜佛，還奔走彰化尋找偏方。這段辛苦經歷讓他意識到醫療體系仍有照護死角，促使他決定放棄外科手術領域，轉入麻醉、疼痛醫學，從此將減輕病人痛苦視為一生志業，也是對母親的承諾。

孫維仁指出，過去醫師擔心止痛藥副作用，往往選擇觀望，使患者長期受苦，所幸隨著科學進展，疼痛醫學的實證日益穩固，從神經、生理研究中，醫界已釐清許多疼痛訊號的運作機制，並陸續開發出新藥物或神經刺激、阻斷等方式有效鎮痛，「這不僅能延長患者生活，更重要是幫助病人恢復功能，也找回尊嚴」。

針對台灣麻醉醫學發展，孫維仁認為，必須加入走向「以病人為中心」的一站式整合服務，避免患者奔波於各科之間，且急性疼痛應快速控制，才能加速康復，而慢性疼痛則要協助病人恢復部分自理功能，減少臥床拖累家庭與社會。