工程師騎車「屁股痛」以為長痔瘡　竟已是直腸癌三期

▲工程師騎車「屁股痛」竟已是直腸癌三期。

記者趙于婷／台北報導

52歲的工程師邱先生，長期工作日夜顛倒、飲食不正常且有抽菸習慣，時常在騎車「感覺屁股腫痛」但不以為意，以為只是痔瘡發作，直到2023年11月因副睪丸炎及肛門廔管開刀，意外檢查發現惡性「直腸癌」第三期。

邱先生意外發現直腸癌後，癌細胞已經影響直腸周圍組織、精囊、尾骨、坐骨直腸窩與會陰，曾在外院清創加造口，隨後接受化療、放療及標靶治療，但腫瘤未減反增且每天流出膿水，進一步到新光醫院就醫。新光醫院腫瘤治療科季匡華主任表示，安排熱治療並結合外院的化療、放療，腫瘤開始縮小並獲得控制，不過2025年6月直腸癌再度復發。

季匡華說，由於原發腫瘤經過放療、化療後再復發將非常棘手，因為不能再開刀，化療已經有抗藥性，放療也很難再給足夠高的放射劑量，針對邱先生的狀況採用「創新協同聯合療法」，包括局部腫瘤內注射免疫增強藥物與高精度放療、熱療來激發免疫反應。

▲新光醫院腫瘤治療科季匡華主任和患者邱先生。

季匡華提到，經評估進行聯合療法後，順利把原本不太可能有效的放療、免疫治療等效果提升，避免一旦再復發造成兵敗如山倒的連鎖反應，也順利引起「原位疫苗」效應的「全身性免疫」效果，治療後症狀幾乎消失，二種腫瘤指數下降，正子檢查明顯進步。

季匡華解釋，原位疫苗效應主要為激活局部免疫細胞，如樹突細胞、T細胞等，激發人體免疫細胞活化、辨識出腫瘤抗原且召喚更多免疫細胞來攻擊腫瘤，就好像把腫瘤當作疫苗的製造工廠般，引發全身性免疫，對腫瘤產生治療效果。