青光眼就醫「5年成長22%」　醫揭國內患者半數自行停藥

▲三軍總醫院眼科主任、台灣青光眼關懷協會理事長呂大文（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

青光眼被稱為視力小偷，可能讓人逐漸失明，根據健保署統計，青光眼就診人數從民國105年的35萬人，到110年上升至43萬人，五年成長22%。醫師指出，控制眼壓是治療青光眼的不二法門，卻有近半數患者自行停藥，80%因副作用在第一年停藥，呼籲建立正確觀念穩定治療，避免錯過黃金時期。

三軍總醫院眼科主任、台灣青光眼關懷協會理事長呂大文說明，青光眼因眼內液體，即房水液無法正常排出，造成眼壓過高，壓迫視神經，使之受損萎縮，產生視野逐漸縮小，若沒有有效治療，可能完全失明。

呂大文指出，青光眼目前治療方法主要是控制眼壓，當眼藥水、雷射治療效果不佳，或患者無法容忍副作用時，一般會考慮手術。傳統小樑青光眼濾過手術雖能有效降低眼壓，但傷口大、造成患者術後恢復時間較長且風險較高。

微創青光眼手術則可改善這樣的情況，呂大文說，透過迷你引流管置入眼內，加強房水排出以控制眼壓，相較傳統手術傷口小，術後併發症機率較低，恢復也更快，但是因為降眼壓的幅度不夠大，所以對某些需要降壓較多的患者，仍需依靠傳統的小樑濾過手術。

三總眼科部在過去三年改良了傳統小樑手術恢復期長的缺點，以及微創手術降壓幅度不足的限制，發展出一種「微小樑切除及支架合併手術」，結合兩種術式的優點「內引外流、雙管齊下」，實際臨床結果顯示，手術的降眼壓效果顯著，成功率提升，病人恢復期也縮短，不過該項治療目前仍需自費。

68歲患者陳女士對抗青光眼十多年，因需獨自照顧癱瘓的母親，提重物、作息不正常等壓力導致眼壓急劇升高，視野僅剩約60%，上下樓梯還會產生「視差」，嚴重影響日常生活，後來因眼壓控制不佳，轉至三總接受手術，術前眼壓高於20毫米汞柱，手術後眼壓穩定控制在7到8毫米汞柱，目前恢復良好。

呂大文提醒，視野缺損的進展就像滾雪球，初期緩慢，隨著病情加重，惡化速度愈來愈快，若錯過早期治療黃金期，能保有的視野將遠少於早期積極治療的患者。