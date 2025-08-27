看《鬼滅》網傳「吃麻糬止尿」免跑廁所　醫打臉：雞胸肉較有效

▲《鬼滅之刃 無限城》票房大賣，連該如何憋尿完整看片也成為話題。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

記者邱俊吉／綜合報導

電影《鬼滅之刃 無限城篇》最近超夯，由於影片時間較長，超過2.5小時，有網友討論該怎樣可以不在放映中跑廁所，還傳出「麻糬止尿法」效果不錯。對此，醫師說，這招應該無效，因為麻糬本身便含有一定水分，宜選擇雞胸肉或蛋白飲等高蛋白食物，更能暫時減少尿液生成，撐過2、3小時的長片。

泌尿科醫師顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」分享，麻糬含有水分，並沒有吸水、防尿的效果，若想短時間降低尿液產生，可吃高蛋白食物，因為人體在代謝蛋白質時需要水分，水會被帶入代謝過程，相對減少形成尿液的比例，但這只是緩解方式，並非長久之計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，某些民眾乾脆在觀影前完全不喝水，這確實較能避免中途起身上廁所，但要注意若即使沒喝水，仍頻繁想尿，且每次排尿量都很少，這可能是膀胱出問題，最常見原因為膀胱過動症。

針對膀胱過動症，顧芳瑜指出，若沒有過度飲水，在2小時內仍需要上廁所超過1次，甚至常伴隨急迫感，便要警覺是否此症，而不是一直單純以為自己「水喝比較多」，提醒一旦頻尿、夜尿影響生活，務必就醫檢查。

顧芳瑜提醒，高蛋白飲食雖能短暫減少尿液生成，但不宜太常用這招，以免尿液過濃、增加泌尿道感染或結石風險，最安全方法還是觀影前先解尿，並避免將過多飲料帶進場。