食藥署稽查「餐盒食品工廠」　2業者存放逾期原料遭罰

▲食藥署查獲業者存放逾期食品。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」，其中有2家業者存放逾期原料，分別是「凱鴻素食有限公司」存放逾期「植物肉水餃」，「俊耀食品有限公司」存放逾期「麥茶粒」，兩家業者各自遭罰6萬元。

食藥署會同地方政府衛生局執行「114年度餐盒食品工廠及製造業稽查專案」，計有1家業者GHP複查不合格、6家業者未依規定設置專門職業技術人員、2家業者存放逾期原料，皆已由地方政府衛生局依法處辦在案。

違規存放逾期食物業者為「凱鴻素食有限公司」，遭查獲在冷凍庫存放逾期5個多月的「植物肉水餃」，依違反《食安法》裁處6萬元；業者「俊耀食品有限公司」也遭查獲存放逾期5個多月的「麥茶粒」，同樣裁處6萬元。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，並符合食安法相關規定，GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，儲存逾期食品原料，涉違反食安法第15條規定，皆可處6萬元以上2億元以下罰鍰；若是未依規定設置專任專門職業技術人員涉違反食安法第12條規定，食品添加物使用範圍及限量暨規格標準不符合規定涉違反食安法第18條規定，皆可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。