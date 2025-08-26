南台灣首例！屏基用震波打開鈣化血管　高難度心導管手術創突破

▲屏東基督教醫院完成血管內震波碎石術。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院心導管團隊近日成功施行「血管內震波碎石術」（Intravascular Lithotripsy, IVL），成為屏東縣率先完成這項新技術的醫院。這項突破，象徵心導管治療在南台灣邁入更安全、精準的新里程碑。

屏基院長吳榮州表示，冠狀動脈疾病已成為國人常見的心血管疾病，其中約有3成患者伴隨中重度血管鈣化狹窄。這些病患的血管除了因動脈粥樣硬化而出現狹窄，更因鈣化使血管變得僵硬不易擴張，導致治療難度大幅提升。與一般粥樣硬化斑塊不同，鈣化斑塊往往對傳統的心導管治療造成阻礙，僅靠球囊擴張難以有效打開狹窄處，後續支架的放置也變得困難，甚至無法成功植入。醫師必須依靠切割球囊術或鑽石旋磨術，先將鈣化的病灶切開或磨耗，才能進一步擴張並置入支架，但過程複雜且風險較高，稍有不慎可能造成血管破裂或剝離。

屏基急重症副院長黃偉春指出，隨著醫療科技的進步，一項新興技術──血管內震波碎石術（Intravascular Lithotripsy, IVL）逐漸展現其優勢。這項技術的原理與治療腎結石所使用的體外震波碎石術相似，透過震波能量專一性地作用於血管內的鈣化組織，使堅硬的鈣化斑塊出現裂痕並分解。相比於傳統的切割球囊或鑽石旋磨術，震波的方式對血管壁更為溫和，能降低血管破裂與剝離的風險，進一步提升治療的安全性。

屏基心臟血管科主任張雲德補充說明，原本僵硬的鈣化血管經過震波處理後，得以恢復一定的擴張性，支架在植入時能更完整地撐開並貼合血管的圓形結構。臨床研究顯示，經過震波碎石術處理後，血管管腔截面積平均可增加一倍，支架的植入成功率超過九成。此次案例的成功，證明IVL不僅能提升治療效果，也大幅降低手術風險，對過去因血管鈣化而受限的患者來說，無疑是一大福音。

現年70歲的謝先生因為呼吸喘、胸悶、心悸到屏基急診就醫，抽血發現心肌酶指數過高，疑似心肌梗塞立即會診心臟血管科黃偉春醫師並送入心導管室，但他3條冠狀動脈都有嚴重鈣化，導絲與微導管一度無法通過病灶，情況相當棘手。黃偉春醫師先透過鑽石旋磨術艱難地開出一條通路，再進一步以血管內震波碎石術擊破鈣化環。最後在血管內超音波的導引下，順利放置塗藥支架，讓血流暢通無阻。病人術後恢復良好，隔天便能平安返家。

此次成功的臨床應用，代表屏東縣在心血管介入治療上與國際同步，吳榮州院長強調，未來醫院將持續引進國際最新醫療技術，提供病患更安全、有效的治療選擇。