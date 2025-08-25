蔡依林晚上9點半睡變美　醫證實「真有美容覺」：晚睡易變胖

▲蔡依林每天晚上9點半睡覺，醫師認證美容覺是真的。（圖／翻攝自蔡依林IG）

記者趙于婷／台北報導

天后蔡依林（Jolin）日前透露保養祕訣就是每天晚上9點半就上床睡覺，驚訝自己變漂亮，引發網友模仿。對此，醫師指出，美容覺一點都不假，睡眠不足與肥胖或老化之間具有關聯性，睡不好，真的什麼都不好，皮膚不好，還容易變胖。

減重醫師在臉書「許書華醫師 陪妳寫日記」指出，睡眠深度參與「飽足感」與「飢餓感」的調控，熟睡時負責讓人感到飽足的瘦素會增加，使我們能長時間不受飢餓干擾；而誘發食慾的飢餓素則會降低。但若睡眠品質不佳，這個平衡就會被打破，瘦體素下降、飢餓素上升，導致脂肪容易儲存，進食慾望也大增，容易有「怎麼吃都不滿足」的感覺。

她提到，褪黑激素是大腦松果體分泌的晝夜節律調節激素，同時也是一種具有抗氧化、抗發炎、調節代謝、脂肪分化與神經傳導作用的全身性調節因子，受光線抑制，在晚上睡覺是分泌高峰。

許書華強調，美容覺，一點都不假，「長期熬夜、輪班、3C藍光暴露、時差錯亂」會導致褪黑激素抑制，破壞生理時鐘，干擾胰島素、瘦素、皮質醇等激素的晝夜分泌節律，導致食慾增加，降低代謝率、脂肪儲存偏高，減重困難。

食安專家韋恩也在臉書「韋恩的食農生活」表示「瘦的人通常睡得很好，而胖的人則常常睡不夠」，睡眠不足與肥胖或老化之間的科學依據在科學上也是明確的，根據美國哥倫比亞大學的研究，與每天睡眠7到9小時的人相比，睡眠時間只有5小時的人更容易肥胖，機率高達50%，此外，睡眠時間低於4小時的人竟然有73%的機率更容易肥胖。