醫曝「偏頭痛」常見3體質　愛吃甜炸、愛生氣都中

頭痛,宿醉（圖／達志／示意圖）

▲「偏頭痛」是現代人常見的困擾問題。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「偏頭痛」是現代人常見的困擾問題，中醫師指出，在中醫診斷上，偏頭痛可分為「痰濕熱、氣血虛、肝鬱氣滯」等3大體質，發生族群和症狀不大相同，不過要注意有些頭痛是嚴重的疾病造成的，如劇烈疼痛、先嘔吐再頭痛、意識改變等，一定要把握黃金期先到西醫檢查。

中醫師賴睿昕說明，一般來說，偏頭痛是一種良性、周期性的頭痛，包含了神經、血管、化學物質的相互作用，常見女性多於男性，女性在月經期可能會對偏頭痛發作較敏感，其他如強光、聲音、壓力、飢餓、賀爾蒙波動、缺乏睡眠、酒精或荷爾蒙藥物等其他刺激皆可能誘發。

不過中醫將偏頭痛可分為「痰濕熱、氣血虛、肝鬱氣滯」等3大體質，「痰濕熱」族群包括「代謝性疾病、喜歡吃重鹹炸辣甜食、愛吃水果、喝酒、三餐不定時」，症狀會有「體味重、口臭、便祕、怕熱、口乾喜歡喝冷飲、體格偏胖或偏瘦」。

「氣血虛」族群包括「常熬夜、過度勞累、年紀稍長」，症狀會有「面色稍黃、疲倦、容易頭暈、胃口不佳、月經點滴」；「肝鬱氣滯」族群則包括「缺乏運動、常生氣、焦慮、生活不如意」，症狀會有「因緊張而食慾不佳、不自覺的緊張、月經失調」。

賴睿昕說，中醫會依體質對症治療，日常還是要維持規律生活型態，固定時間睡眠，白班者建議晚上12點前入睡，以補足氣血，三餐也要固定時間，另也要少吃炸辣烤甜食，少喝酒，避免加重局部發炎。

