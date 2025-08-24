病友憂癌藥基金編列不足　健保署：明年有70~80億可用

▲中央健保署。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

行政院近日拍板癌症新藥基金挹注50億元，但外界擔心百億癌藥基金預算不足，患者恐等不到藥。對此，健保署表示，2025年編有50億的癌症新藥暫時性支付預算，加上2026年持續編列50億預算，累積將挹注百億預算，會持續努力，逐步到位百億規模。

明年是成立癌藥基金的第2年，賴政府過去承諾癌藥基金會在3年內逐步達到百億規模，而明年行政院編列挹注50億元，和今年規模相同，有病友團體憂心，未見成長恐影響藥品納入給付速度，明年預計可再納新藥的空間會受限。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，健保癌症新藥收載前，都會透過醫療科技評估及專家會議，接軌國際指引，並積極議價，以實際狀況而言，2025年全年預估約會支用20億，剩下預算會留在癌藥基金中，加上2026年持續編列50億預算，預估仍會約有70～80億預算可供未來癌症新藥的收載，新預算會疊加前一年未用完的部分，逐步累積達百億規模。

黃育文說，健保署已於114年2月25日公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，以利相關單位依循，在暫時性支付期間，經蒐集相關資料後，再提報藥品共同擬訂會議決定是否納入常規健保給付，再搭配前瞻式預算機制，編列足夠總額新藥預算，以提升癌症新藥可及性及減輕民眾癌症治療負擔。