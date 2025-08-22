國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

▲買個人自用醫材回台不得販售。（圖／食藥署提供）



記者洪巧藍／台北報導

台南一名陳姓女子2年前在淘寶上購買棉花棒，近日卻有員警持拘票上門抓人，最終還繳了10萬元罰款，引發熱議。食品藥物管理署今（22）日表示，國內僅有8款特定醫療器材可以從國外攜帶或者郵寄輸入免申請輸入許可，而且有限制數量，以棉花棒為例，數量不得超過200支。

出國買藥妝、或者透過網路購買國外產品已經是日常生活的一部分，但是如果涉及食品、藥品、醫材等產品要注意相關規範。根據特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法第6條第4項規定，攜帶或郵寄方式輸入專供個人自用的醫療器材，且未超過下列數量，得以便捷通關方式，並以半年一次為限：

(一)OK繃：合計不超過60個(片)。

(二)液體OK繃：合計不超過4條(罐、瓶、支)。

(三)醫用棉棒：合計不超過200支。

(四)衛生套：合計不超過60個。

(五)衛生棉條：合計不超過120個。

(六)日拋隱形眼鏡：單一度數60片，每人以單一品牌及二種不同度數為限。

(七)矯正鏡片：合計不超過1副。

(八)醫用口罩：合計不超過250個(片)。

食藥署也強調，無論是以郵寄或親自攜帶方式，將食品、藥品、醫療器材及化粧品帶回國內，皆僅限個人自用，不得販售。如有販售、轉讓或轉供他用，則涉違反醫療器材管理法第35條第2項供售限制規定，依同法第70條第1項第10款最重可處新台幣100萬元罰鍰。

至於攜入郵寄數量超出規範，根據基隆關新聞稿說明，依據醫療器材管理法第25條規定，進口醫療器材應向中央主管機關衛生福利部申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後，始得輸入。違反者，依同法第62條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金。