振興醫院獲贈達文西單孔手術系統　魏崢揭創新醫療中心重大里程碑

隨著醫療科技持續突破，手術方式正快速邁向「更微創、更精準、更安全」的新時代，為了順應這股浪潮，並回應民眾對高品質醫療照護的期待，振興醫院今（22）日舉辦「達文西單孔手術系統捐贈暨啟用儀式」，由旺旺集團

捐贈一套全球最新單孔機械手臂手術系統(da Vinci SP surgical system)，為臨床醫療技術注入嶄新能量，進一步提升微創手術品質與安全性。振興醫院魏崢院長率領殷偉賢副院長、陳光國副院長、林華卿副院長、林寬佳副院長，以及多位醫師與護理團隊共同出席，旺旺集團則由顧問吳德豐、鄭昌慧副總代表參與達文西手術系統研發公司Intuitive直覺公司的代表楊繼盛副總裁暨總經理也蒞臨現場，共同見證這項具醫療里程碑意義的時刻。

這是振興醫院的第三台達文西手術系統，雖然都同為第四代設備，但與之前的多孔系統不同，此次引進的是最新單孔技術，傷口更小、更無明顯疤痕。振興醫院自從2017年購置第一套機械手臂輔助手術系統以來，至今已完成了近1,200例的手術，疼痛少且復原快，病患的滿意度都相當高，基於這樣的成功經驗，魏崢院長對於新設備的引進格外重視，魏崢院長表示「蔡總裁因在大陸經營醫院，深知醫療需求，其慷慨解囊對當前醫療競爭與快速發展的私立醫院而言，是極為珍貴的支持，彰顯了企業對醫療健康的重視。」

魏院長進一步說明，此次獲贈的先進機械手臂系統，尤其在婦產科單孔手術方面已趨於成熟，具有「幾乎看不到疤痕」的顯著優勢，對女性患者的術後恢復與心理感受至關重要，「我們相信這套系統將延續此套設備的優異表現，為更多病患帶來福音。」

院方同步成立「創新醫療中心」，整合十多年來於心臟醫學等方面的創新科技，如達文西機器手臂手術、心導管植入術及癌症治療，包括化療、荷爾蒙到免疫療法等領域的創新進展，中心也將特別設立心臟腫瘤學科，以應對癌症治療可能對心臟造成的影響」。魏崢院長強調，院方運用尖端科技，致力於為民眾提供更先進、更安全且具成就感的醫療服務。

旺旺集團吳德豐顧問表示，蔡衍明董事長秉持回饋社會的初心與熱情，長期在社會公益上不遺餘力，不僅在醫療硬體設備方面慷慨解囊，更積極推動孝親獎、倡導孝道風氣等，展現了企業的社會責任。此次對醫院先進醫療設備的捐贈，不只是一份心意，更是對院長與醫院專業團隊的深厚信任與堅定支持，肯定其在醫療領域的專業貢獻，同時，此捐贈也有助於強化臨床應用、教學與研究創新，衷心希望這份貢獻能減輕醫護人員的辛勞，為更多病患與家庭帶來希望與慰藉，並成為啟發更多善行的起點。

截至2024年底，全球達文西手術已完成將近1,700萬例，每年持續成長，最新一代機械手臂單孔系統的精細表現與臨床經驗的發展，需單一切口即可完成複雜手術，其靈活的機械手臂能超越人手的旋轉角度，搭配高解析度立體影像，讓手術視野清晰，提高手術的安全性與精準度，振興醫院已廣泛應用於不同外科專科手術，而應用機械手臂輔助手術的科別為婦產科、泌尿外科、大腸直腸外科、胸腔外科、一般外科、耳鼻喉科等科別，這對需要精準治療的患者是一大福音，未來也將透過團隊訓練與實踐，持續提升醫療能量，造福更多病患。

