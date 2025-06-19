同為心臟權威　魏崢大讚好友林芳郁：他做人認真又謙虛

▲振興醫院院長魏崢。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，不少醫界好友紛紛發聲。同為國內心臟權威的振興醫院院長魏崢今受訪時透露，幾年前就有聽說他生病了，自己和林芳郁是同一輩一起做心臟外科的，跟他算是好朋友，他是一個很謙虛的醫生。

林芳郁曾任衛生署長及台大醫院、台北榮總和亞東醫院等三大醫學中心院長，5年前突然生病，妻子、整形外科名醫林靜芸18日在臉書證實先生罹患失智症。將透過新書《謝謝你留下來陪我》分享照顧者真實經驗，同時也要替先生完成願望，宣布捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

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魏崢受訪時表示，他做人非常不錯，跟他算是同一輩一起開始做心臟外科，一開始都是做先天性心臟病，後來開始做成人手術，跟他算是好朋友，他人做事非常認真，對朋友很客氣，沒有台大畢業的傲氣，非常尊重人，更是很謙虛的醫生。

魏崢透露，幾年就有聽說他生病，之前在工作場合還有遇過，當時他太太也在，還有一起聊天，但實際忘了哪一年，不過那時候不覺得人看起來有生病。對於他罹患失智症，魏崢直言，他在協調各方面能力很不錯，後來行政也做得很好，在很多醫院當過院長，是個沒有偏見和成見的人，個性是非常好的。