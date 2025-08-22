28歲男「肺齡95歲」長期咳嗽　元凶是氣喘控制不良





▲部立台北醫院胸腔內科主任黃健裕表示，氣喘控制不良會加速肺功能退化與病情反覆。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

山崎先生（化名）來台定居一年多，長期受到咳嗽、痰多及氣候變化導致的胸悶所困擾，由於語言障礙，他遲遲未就醫，直到喘不過氣影響日常生活才決定尋求醫療協助，且原來他5年前、28歲時就在日本診斷為氣喘，當時肺功能檢查結果顯示其「肺齡」竟高達95歲，醫師提醒，氣喘若控制不良，肺功能恐提早老化。

山崎先生在部立台北醫院日語服務人員的協助下，順利完成就診。收治個案的部立台北醫院胸腔內科主任黃健裕解釋，「肺齡」是利用肺功能測試結果，與同年齡族群的平均值比較後推算出的參考指標，可讓病人更直觀了解肺部健康狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此概念在部分國家廣泛應用，有助於提高民眾對氣喘控制與肺功能退化的警覺。不過，由於肺齡的計算方式在不同國家有所差異，目前在台灣臨床上較少作為正式診斷依據。

進一步檢查顯示，山崎先生有小氣道阻力上升的現象，黃健裕說明，這在氣喘患者中相當常見，小氣道病變不但會造成咳嗽、胸悶等症狀，也可能影響夜間睡眠與日常活動的耐受力。經吸入型藥物調整與生活習慣建議後，他的氣喘控制已有顯著進展，生活品質也明顯提升。

黃健裕指出，氣喘患者若未妥善控制，慢性發炎可能破壞氣道結構，導致肺功能提前退化；而小氣道病變初期不易察覺，長期下來會逐漸影響整體肺功能；未依醫囑持續使用吸入型藥物，是導致病情反覆與肺功能下降的主因。此外，包含氣候劇烈變化、空氣污染與過敏原暴露，可能誘發氣喘急性發作或加重病情。

黃健裕提醒，氣喘是可以透過藥物與生活方式有效控制的慢性疾病，只要持之以恆地規律用藥、定期追蹤並落實生活管理，多數患者都能穩定病情、提升生活品質。健康成人自35歲起，每年肺功能會自然下降約20至45毫升，若氣喘控制不佳，退化速度可能更快，一定要早期介入、持續追蹤與主動管理。

想要維持「年輕肺」，氣喘病友可從以下五個日常行動做起：

1.規律使用藥物：每日按時使用氣喘控制藥物，避免症狀復發。

2.防護氣候變化：注意保暖與通風，外出時可配戴口罩減少刺激。

3.監測呼氣流速：可用呼氣峰流速計監測異常變化，及早發現問題。

4.避免污染與過敏原：維持室內空氣清潔，遠離煙霧與塵蟎等刺激物。

5.健康生活型態：均衡飲食、攝取抗氧化營養素並維持適度運動，有助提升呼吸道健康。