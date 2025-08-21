蔡依林21:30睡覺養顏　醫建議「3班別」入眠時間：可喝咖啡提神

▲蔡依林透露自己保養秘訣就是晚上9點半就睡覺。（圖／凌時差音樂提供）

記者趙于婷／台北報導

天后蔡依林（Jolin）日前透露保養祕訣就是每天晚上9點半就上床睡覺，引發網友關注。但現在人工作型態不同，其實不同類型的「班別」，建議的睡覺時間也不一樣。有醫師以研究指出，以「白天、小夜、大夜」來區分，睡覺時間建議分別是「晚上9點、凌晨1點、早上9點」。

蔡依林透露晚上9點半就睡覺，讓她外貌變得超美，引發不少網友跟風，結果很多人卻睡到凌晨醒來就再也睡不著。身心科醫師周柏翰在臉書寫道，蔡依林的睡覺時間，讓他想起當初在哈佛大學上課時的內容，分別針對「不同班別」建議了不同的睡覺時間。

他說，講者是一位醫學院研究睡眠相關的教授，內容分成「白天、小夜、大夜」，如果工作是白天的上午8點到下午5點，要嘗試晚上9點上床睡覺，白天盡量多曬太陽，特別是通勤的時候，如果需要，可以喝咖啡（咖啡因60mg）提神，從早上7點到中午12點之間最多可以每2小時喝一杯。

如果工作是小夜的下午4點到隔天凌晨0點，盡量凌晨1點上床睡覺，睡到隔天早上10點，晚上9點前，盡量曬太陽，可以喝咖啡（咖啡因60mg）提神，從中午12點到晚上7點之間最多可以每2小時喝一杯。

若工作是大夜，則建議盡量早上9點睡到下午3點，特別注意「睡眠時要使用眼罩和耳塞、房間全暗」，然後大夜工作前可以打個瞌睡，但不超過30分鐘，同樣可以喝咖啡（咖啡因60mg）提神，但從晚上9點到凌晨3點之間最多可以每2小時喝一杯。