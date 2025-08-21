紅蘿蔔營養超乎想像！　醫：祕密藏在「橘色」背後

▲紅蘿蔔有很多營養價值。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，紅蘿蔔的營養價值超乎你想像，營養祕密藏在「橘色」的背後，富含多種重要營養素，尤其是植化素與抗氧化物，建議每周可嘗試2、3次不同烹調方式，搭配油脂一起吃，效果更佳。

劉博仁在臉書表示，有位患者問他，「劉醫師，你是不是特別喜歡紅蘿蔔啊？怎麼你推薦的料理常常都會出現它？」患者說，他曾直接把紅蘿蔔切成條狀，當作點心啃，覺得清脆爽口，詢問這樣吃對嗎？

劉博仁笑著告訴患者，「紅蘿蔔是很棒的蔬菜，但它的營養祕密藏在『橘色』的背後，要搭配油脂一起烹調，身體吸收率會更好！」

▼醫師說，紅蘿蔔搭配油脂一起吃，效果更佳。（達志／示意圖）

劉博仁指出，紅蘿蔔的營養價值超乎你想像，紅蘿蔔富含多種重要營養素，尤其是植化素與抗氧化物：

1、β-胡蘿蔔素

紅蘿蔔中的橘紅色素，在體內可轉換為維生素A，對視力保護、免疫調節與皮膚黏膜修復都很重要。

2、膳食纖維

促進腸道蠕動，幫助血糖穩定與排便順暢。

3、鉀離子

有助於血壓調節與心血管健康。

4、維生素C、K1及B群

參與抗氧化、代謝與凝血機制。

5、其他植化素

如lutein、α-carotene等，也對眼睛、心血管與抗發炎有幫助。

劉博仁說，2023年發表於Journal of the Science of Food and Agriculture的一篇大型綜合性傘式回顧研究（PMID：36600678），分析30篇meta分析與26個健康結果，發現經常攝取紅蘿蔔與β-胡蘿蔔素，有助於降低以下疾病風險：

乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌



骨折、白內障、阿茲海默症



全因死亡率也有下降趨勢

劉博仁提到，研究指出，血中β-胡蘿蔔素濃度愈高，這些疾病風險愈低；而含油烹調能提升β-胡蘿蔔素吸收率達6.5倍以上，所以他常常在餐桌上出現紅蘿蔔，不只是因為它好吃，更是因為它是天然的健康守護神！

劉博仁分享三道簡單又健康的紅蘿蔔料理建議：

1、清燙紅蘿蔔佐檸檬油醋

口感清爽，搭配橄欖油與檸檬汁，幫助抗氧化吸收。

2、紅蘿蔔炒芹菜木耳

高纖、低油、脆口，適合血壓高、便祕與代謝困擾者。

3、紅蘿蔔洋蔥蔬菜湯

溫潤養胃又排毒，適合便祕或轉季時保健飲用。

劉博仁表示，紅蘿蔔不只是孩子的眼睛守護者，也是大人抗氧化、抗癌與調整免疫力的好幫手，建議每周可嘗試2、3次不同烹調方式，搭配油脂一起吃，效果更佳！