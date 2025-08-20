流感全年化！台大醫示警秋冬恐「雙病毒夾擊」　兒少腦病變風險高

▲李慶雲文教基金會董事長、台大兒童感染科醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情有全年化趨勢，根據疾管署最新統計，截至今年8月為止，上半年流感併發重症病例數量不但是兩年前同期的2倍，且夏季全國呼吸道病原體檢出資料中，流感病毒陽性占比20%。感染科權威、台大醫師黃立民今（20）日示警，今年秋冬流感殺傷力較強的A型流感H3N2病毒株恐回歸，和H1N1病毒株雙重流行，讓重症死亡風險升高，尤其兒童因流感併發腦炎、腦病變的比例高於成人，疾呼要接種疫苗進行防範。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童感染科醫師黃立民說明，國內流感疫情不同於疫情前，已經連續三年出現夏季流感，有全年化趨勢。另監測顯示國內2022年到2024年流感一直以A型流感H1N1為主，過往經驗一個病毒株流行超過三年，其他病毒株就可能反撲。

「目前最擔心A型H3N2在秋冬可能流行」黃立民表示，如果該年度主要流行H3N2，疫情就會比較嚴重。他推測，若今年秋冬A型雙病毒株共同流行，將提升整體重症與死亡風險，尤其在免疫較弱的兒童青少年中更需警覺。

黃立民分享，流感併發症雖以肺炎最為常見，但兒童因流感產生中樞神經系統併發症（如腦炎、腦病變）的比例高於成人，且病程變化快速，容易被忽略。根據美國CDC最近一次流感季監測資料中，18歲以下兒童青少年流感死亡個案有13%為流感併發腦炎或腦病變；近15個流感季監測更發現，其中又以2至11歲占比最高。觀察兒少流感併發腦炎及腦病變死亡個案中，超過一半（54％）是沒有任何可能導致重症的風險因子的健康孩童。

台灣兒童感染症醫學會理事長、長庚醫院副院長邱政洵表示，由於兒童免疫系統較弱，遭受流感侵襲的風險是成人的5倍，且感染後重症或需住院的機率顯著高於成人。統計未滿18歲的兒童及青少年流感住院者，有近7成（67％）未接種過流感疫苗，2成住院後需進一步至加護病房治療。

黃立民也提到，受到新冠疫情影響，國內出現「免疫負債」，一般來說兩三年應該要還完了，但是越來越多證據顯示還有「免疫竊盜」，因為感染新冠讓大家免疫力比疫情前還要差，何時才會恢復還不清楚。

不僅於此，邱政洵強調，兒童及青少年在家中傳播流感病毒的風險是成人的2倍，容易形成「家庭→社區→家庭」的連鎖傳播，進一步把病毒帶到老年人或慢性病者身邊，造成嚴重醫療負擔，尤其是開學後群聚風險上升，加上可預見的秋冬流感病毒來襲，家長應儘早安排打疫苗。

黃立民指出，10月即將開打流感疫苗，鼓勵學齡前兒童、學生、65歲以上長者、高風險慢性病患者等高風險族群都該踴躍接種疫苗，今年除了傳統注射型疫苗，國內也首度引進供2至17歲兒童青少年使用的鼻噴式流感疫苗，但目前僅供自費接種。

黃立民指出，鼻噴疫苗國外經驗可讓害怕挨針兒童和青少年提高接種意願，研究顯示保護力比針劑久、噴入鼻腔時能誘發鼻腔黏膜抗體，這是流感自然感染途徑，防範造成感染。

至於鼻噴流感疫苗是否會評估納入公費，疾管署副署長曾淑慧表示，今年流感疫苗都已經決標，會依照原規劃進行；而包含兒少鼻噴流感疫苗和年長者高劑量、佐劑流感疫苗，都還在搜集資料進行評估當中。