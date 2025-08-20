喝酒護心？研究：每周喝逾8杯酒，大腦病變風險飆升133%

▲飲酒。（示意圖／Pexels）《常春月刊》提醒您，飲酒有害健康

多年前許多政商名流愛喝紅酒，認為能保護心血管，近年來年輕族群愛喝酒，則是認為喝酒可以「輕鬆一下」，但小心這種行為可能害你腦病變！刊登於權威醫學期刊《Neurology》的最新研究指出，每周飲用超過8杯含酒精飲品，將使大腦出現病變的風險提升高達133％，甚至平均壽命也會大幅縮短！

這項由巴西聖保羅大學醫學院Dr. Alberto Justo領導的研究中，以18,781位平均死亡年齡為75歲的民眾大腦屍檢進行資料分析，並依飲酒習慣分成4組：終生未飲酒者、每周飲酒7杯以下的適度飲酒者、每周超過8杯的重度飲酒者，以及曾經重度飲酒但已戒酒者。

根據美國標準，一杯酒相當於：

•350ml啤酒

•150ml葡萄酒

•45ml烈酒（約1小杯）

研究發現，與終生未飲酒者相比，重度飲酒者罹患「透明玻璃樣小動脈硬化」的風險高出133％。這是一種腦部小動脈血管壁變厚的病變，會導致血流減少，損害大腦神經功能，特別會影響記憶力與思考能力，是失智與認知退化的重要風險因子之一。

不只如此，研究也發現，重度飲酒者的平均壽命比不喝酒者短了13年，突顯長期大量飲酒對整體健康的嚴重危害。你以為喝酒只是「放鬆一下」？研究更發現，重度飲酒者平均壽命比不喝酒者短13年！換句話說，愛喝一點，可能連人生的三分之一都被酒精悄悄偷走。

研究者Dr. Alberto Justo強調，這是首次以解剖學實證確認，過量飲酒不僅影響肝臟，還會真實地改變大腦結構，加速老化與認知退化。這項大型研究首度明確證實，過量飲酒與大腦結構損傷的直接關聯。因此呼籲，別再低估「微醺」的代價，即使是微量酒精，也可能危害大腦、記憶力和健康壽命。

