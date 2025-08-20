ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

打野戰太激烈！　他GG斷了掛急診

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師解釋，陰莖骨折指的是海綿體外包覆的白膜破裂，傷及海綿體導致出血、陰莖彎曲變形。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師顧芳瑜分享，一名男子半夜掛急診說GG斷掉，後來一問才知，他和另一半模仿A片「打野戰」，結果太激烈，不小心姿勢沒喬好造成。

顧芳瑜拍衛教影片，被一名女生問到跟男友借電腦，發現男友查詢，為什麼女友在愛愛時都不會叫？對此，他說，大家可能都被A片誤導，在性行為過程當中的氣氛和默契，對女生來說才是最重要的。

顧芳瑜指出，俗話說得好，其實A片重點是「演技」不是默契，很多男生都會追求說女生要叫很大聲、要很濕，覺得男生只要狂抽猛送，變人肉打樁機，女生就會很舒服很開心，實際上不是這樣的。

顧芳瑜表示，曾遇過一名病人半夜來急診，說GG斷掉了（白膜破裂），「那我就說你剛剛是不是有激烈性行為，病人就說『我沒有、絕對沒有』」；等到對方另一半過來，一問才知原來他們想要模仿A片，去野外做一些激烈的事，不小心姿勢沒喬好，太激烈了，就把GG折斷。

顧芳瑜提醒，最常GG折斷方式就是騎馬打仗、女上男下的姿勢，女生晃動太大力造成，得小心、輕柔一點。他也解釋，陰莖本身沒有骨頭，所謂「陰莖骨折」指的是海綿體外包覆的白膜破裂，傷及海綿體導致出血、陰莖彎曲變形。

