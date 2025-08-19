專家示警登革熱9月最危險　疾管署坦言「2因素」本土疫情風險升

▲疾管署疫情周報，副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸「屈公病」疫情嚴重引發關注，不過有專家示警，台灣要注意的是登革熱疫情，因為豪雨風災如果台南、高雄沒有做好防疫，9月可能會出現一波疫情。疾病管制署今（19）日坦言，登革熱與屈公病的境外移入病例分別為近6年同期境外移入次高及最高，加上近期連續颱風與暴雨，本土疫情風險相對高。

疾管署公布上週(8/13-8/18)新增5例境登革熱外移入病例，分別自印尼(2例)、泰國、越南及柬埔寨(各1例)移入，無新增屈公病病例。國內雖然尚未出現登革熱及屈公病本土病例，惟今年已累計140例登革熱及17例屈公病境外移入病例，分別為近6年同期境外移入次高及最高。

因應中國大陸屈公病疫情，國內提升中國廣東省的旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），已加強國際及小三通港埠防治力道。曾淑慧今日指出，中國屈公病疫情仍然持續，目前累積病例已經超過9千例，但是最新監測顯示疫情有趨緩現象，廣東上週新增800多例，和前一周1千多例相比有下降趨勢，也會持續監測。

不過，中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬日前表示，台灣最需要擔心的不是屈公病，而是登革熱疫情，近期南台灣大豪雨災害不斷，如果沒有好好清除積水容器，可能在9月就會有一波登革熱疫情，會是「最危險的時刻」，嚴重恐重演2015年台南大規模傳染。

曾淑慧分析，國內過去本土首例登革熱病例大多會發生在5~7月間，雖然今年至今沒有本土病例，但疾管署仍然審慎監測。且目前屈公病、登革熱境外移入個案多，加上今年連續的一個颱風跟暴雨，相對來講本土登革熱或是屈公病的疫情風險會上升。

曾淑慧強調，各縣市衛生局平常就有監測病媒蚊指數，也有針對環境清潔進行介入措施，若監測到病媒蚊數量上升，將召開區級防治會議來研議如何減少病媒蚊發生，確實目前風險相對高，但還是希望大家一起努力來降低影響。

疾管署呼籲，民眾雨後主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，若有大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置。如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。