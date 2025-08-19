吃代糖「赤藻醣醇」血栓風險翻倍　營養師：以莓果、香草替代

▲代糖不代表健康，例如赤藻醣醇，研究已發現會促進血小板聚集，提高血栓形成風險。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

近年盛行低碳、生酮飲食，無糖食品成為潮流，代糖「赤藻醣醇」因甜度約為蔗糖的6至7成，但幾乎沒有熱量，被廣泛用於低糖點心、飲料，不過營養師呂美寶在臉書提醒，美國克里夫蘭醫學中心研究指出，血中赤藻醣醇濃度愈高，未來3年發生心肌梗塞、腦中風的風險也愈高，民眾要多注意。

呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」分享，有糖尿病患者整天吃赤藻醣醇，因為聽朋友說赤藻醣醇不會被身體吸收，可以放心，所以她大量食用，完全沒有改變用糖習慣，但其實這仍有風險，因為根據美國克里夫蘭醫學中心發表於國際知名期刊《Nature Medicine》的研究，其追蹤3千多名心血管高危險群，發現血中赤藻醣醇濃度最高的25%，發生重大心血管事件的機率幾乎是風險最低者2倍。

更值得注意的是，這赤藻醣醇來源多半是日常食品，而非單純補充品。喝1杯無糖氣泡飲或吃1份低醣甜點，血中赤藻醣醇濃度便能在短時間內快速升高，且赤藻醣醇幾乎不被代謝，會直接進入血液後由腎臟排出，故一次攝取量大，血中濃度便可能持續升高長達48小時。

研究人員指出，赤藻醣醇會促進血小板聚集，提高血栓形成機率，也增加心肌梗塞、中風風險，若本身已有心血管疾病、高血壓、糖尿病或代謝症候群，這樣的影響會更顯著。

呂美寶寫道，赤藻醣醇未必會造成心血管事件，但「無糖」不代表「絕對安全」，即使多國食品安全機構已核准其使用，仍應依個人健康狀況調整，畢竟飲食健康不是以代糖取代高糖，而是回歸天然食物。

呂美寶建議，民眾應避免每日攝取含赤藻醣醇的產品，特別是心血管疾病、血栓風險族群，也不能因為使用代糖便放縱吃點心，應逐步降低對甜味的依賴，嘗試以莓果、香草、可可等天然食材替代，並注意市售產品混合赤藻醣醇，透過均衡飲食與規律運動，才能真正有效維護代謝和心血管健康。