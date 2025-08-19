喉嚨卡卡！　醫揭常見原因

▲喉嚨卡卡叫「異物感症候群」。（示意圖／記者趙于婷攝）
記者陳俊宏／綜合報導
許多人有「喉嚨卡卡」的情況，對此，胸腔暨重症醫師黃軒表示，常見原因包括胃食道逆流、咽部發炎、過敏或心理壓力等。
黃軒在部落格表示，你是不是也曾有過這種感覺，好像喉嚨裡卡著什麼東西，吞不下、吐不出，卻又什麼都沒有？醫學上，這叫「Globus sensation」（異物感症候群）。他撰文分享以下相關資訊：
一、常見原因
1、胃食道逆流（GERD）或喉嚨反流（LPR）
胃酸逆流到喉嚨刺激黏膜，引發異物感，研究指出，23–68%的喉嚨卡卡患者有GERD的表現。
2、咽喉部肌肉緊張／上食道括約肌異常
部分患者上食道括約肌（UES）壓力偏高，有人用肉毒桿菌針注射緩解後，喉嚨卡卡症狀改善。
3、咽部發炎或過敏
像是咽喉炎、鼻滴倒流、慢性鼻竇炎，都可能提高當地神經敏感度，產生異物感。
4、心理壓力或情緒波動
96%的喉嚨卡卡患者表示，症狀會在壓力大或情緒激動時加劇。
5、其他罕見結構性原因
包含舌根龐大、反轉會厭、頸椎骨刺、甲狀腺疾病甚至罕見腫瘤等，都可能引起喉嚨卡卡 。
二、檢查策略
黃軒說，一般來說，「喉嚨有異物」這種症狀，醫師會先問你有沒有以下紅旗症狀：吞嚥疼痛、體重下降、聲音沙啞、持續喉嚨痛或腫塊感；如果這類症狀沒出現，通常是良性。
第一步：詳細病史＋咽喉鏡（nasolaryngoscopy）。
避免誤用：吞鈣劑檢查對癌症排除價值有限。
進一步檢查：胃鏡、pH或MII–pH監測、食道動力測試。
三、處理方法
1、安撫X1000
放心、放心、再放心！知道這通常是良性現象，有助減輕心理壓力。
2、PPI（質子幫浦抑制劑）療法
若懷疑GERD／LPR，建議高劑量使用至少3個月，若有效再逐步停藥。
3、語言治療
學習放鬆咽喉，例如做「濕吞嚥」、「模仿打哈欠」等練習，許多研究顯示可以改善喉嚨卡卡症狀。
4、CBT（認知行為治療）與抗憂鬱藥
若與情緒壓力或心理因素相關可考慮。
5、針對特定病因介入
如CHGM（頸段胃異位黏膜）可考慮埋栓止痛，或反轉會厭則可能需微創手術處理等。
