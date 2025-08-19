喉嚨卡卡！　醫揭常見原因

▲喉嚨卡卡叫「異物感症候群」。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人有「喉嚨卡卡」的情況，對此，胸腔暨重症醫師黃軒表示，常見原因包括胃食道逆流、咽部發炎、過敏或心理壓力等。

黃軒在部落格表示，你是不是也曾有過這種感覺，好像喉嚨裡卡著什麼東西，吞不下、吐不出，卻又什麼都沒有？醫學上，這叫「Globus sensation」（異物感症候群）。他撰文分享以下相關資訊：

一、常見原因

1、胃食道逆流（GERD）或喉嚨反流（LPR）

胃酸逆流到喉嚨刺激黏膜，引發異物感，研究指出，23–68%的喉嚨卡卡患者有GERD的表現。

2、咽喉部肌肉緊張／上食道括約肌異常

部分患者上食道括約肌（UES）壓力偏高，有人用肉毒桿菌針注射緩解後，喉嚨卡卡症狀改善。

3、咽部發炎或過敏

像是咽喉炎、鼻滴倒流、慢性鼻竇炎，都可能提高當地神經敏感度，產生異物感。

4、心理壓力或情緒波動

96%的喉嚨卡卡患者表示，症狀會在壓力大或情緒激動時加劇。

5、其他罕見結構性原因

包含舌根龐大、反轉會厭、頸椎骨刺、甲狀腺疾病甚至罕見腫瘤等，都可能引起喉嚨卡卡 。

二、檢查策略

黃軒說，一般來說，「喉嚨有異物」這種症狀，醫師會先問你有沒有以下紅旗症狀：吞嚥疼痛、體重下降、聲音沙啞、持續喉嚨痛或腫塊感；如果這類症狀沒出現，通常是良性。

第一步：詳細病史＋咽喉鏡（nasolaryngoscopy）。

避免誤用：吞鈣劑檢查對癌症排除價值有限。

進一步檢查：胃鏡、pH或MII–pH監測、食道動力測試。

三、處理方法

1、安撫X1000

放心、放心、再放心！知道這通常是良性現象，有助減輕心理壓力。

2、PPI（質子幫浦抑制劑）療法

若懷疑GERD／LPR，建議高劑量使用至少3個月，若有效再逐步停藥。

3、語言治療

學習放鬆咽喉，例如做「濕吞嚥」、「模仿打哈欠」等練習，許多研究顯示可以改善喉嚨卡卡症狀。

4、CBT（認知行為治療）與抗憂鬱藥

若與情緒壓力或心理因素相關可考慮。

5、針對特定病因介入

如CHGM（頸段胃異位黏膜）可考慮埋栓止痛，或反轉會厭則可能需微創手術處理等。