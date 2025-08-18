ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

簽名遭假冒詐騙　羅一鈞提告「偽造文書、妨害名譽」

疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者趙于婷攝）

▲羅一鈞現場寫字證明自己字沒那麼醜。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

疾管署副署長羅一鈞遭一名女子假冒簽名詐騙，引發關注。羅一鈞今下午召開記者會表示，已經以個人名義提告該女子「 偽造文書、妨害名譽」，並再度表示自己「字沒有這麼醜」。他也提到自己非常不喜歡關說、喬床的特權人士，所以從不幫親友喬病床。

根據週刊報導，詐騙慣犯黃冠禎侵占他人財產服刑出獄後，轉而在醫院擔任看護，新冠疫情期間給自己立了新人設，謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬台大病床。

黃冠禎還在網路上秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書取信他人，根本是醫療黃牛。而一名女學生為治療父親癌症受騙，不僅被騙錢，還被黃冠禎威脅有辦法讓全台北所有醫院都不收治父親。

羅一鈞受訪時表示，疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位，是看週刊報導才知道有黃冠禎這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。

他強調，已經依個人名義去中正一分局報案「偽造文書、妨害名譽」，但詐欺罪則要實際詐騙受害人出面舉證報案才能成立，希望能讓這人繩之以法、別讓更多人受害。

