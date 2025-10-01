▲ 365天有200天在煩惱！敏感困擾反覆發生，醫師教你穩控有解。（採訪撰稿、攝影剪輯／ETtoday新聞雲）

消費中心／採訪報導

台灣氣候多變、濕度高，加上塵螨等常見的不適來源，使許多孩子出現反覆敏感的現象，家長常需臨時請假照顧孩子，生活節奏因此被打亂。小兒專科醫師陳治宇提醒，強化體質的管理需要長期、全方位，包括環境調整、飲食控制，以及適合的益生菌補充，例如副乾酪乳桿菌BRAP-01、鼠李糖乳桿菌HN001和KT-11乳酸菌。專利認證代表菌株的功效與安全性經過長期實驗驗證，是挑選益生菌的重要參考依據。

▲氣候、塵螨孩子頻頻反覆，家長疲於奔命。（資料圖／記者姜國輝攝）

身為2寶媽的歐小姐很有感，表示：「天氣一變，孩子就會出現小問題，晚上哭鬧睡不好，我得常請假帶。」她家有兩個孩子，一個就讀幼稚園、一個上小學，「一年365天裡，大約有200天都要擔心孩子的狀況，有時幾乎每週都要回診。」

小兒專科醫師陳治宇指出，近年來因天氣跟環境敏感的患者在回診比例明顯上升，從嬰幼兒到成人與長者，都可能因環境變化或空氣污染出現症狀。「部分患者甚至每3到5天就需要回診一次。」過去大家認為天氣炎熱時問題較少，但近年來，由於空氣污染、境外沙塵暴影響，以及忽冷忽熱的天氣與季節變換，敏感症狀隨時可能出現，發生率呈現上升趨勢。

▲▼小兒過敏科醫師陳治宇指出，近年來台灣敏感體質的比例明顯上升，從嬰幼兒到成人與長者，都可能因環境變化或空氣污染出現症狀，「飲食環境調整，助調整體質」。（圖／記者姜國輝攝）

針對突發性狀況，醫師會協助緩解急性反應；若要長期調整，則建議從生活環境、飲食及體質調整著手。醫師陳治宇說：「建議少吃甜食與油炸食物，並以天然食物或益生菌從根源調整體質。」

關於益生菌的選擇，陳醫師提醒，市售產品多樣，選擇適合自身狀況的菌株很重要，「若挑錯菌株，即便持續食用，也可能感受不到效果。」他指出，大家在挑選益生菌的時候，可以看一下菌種及菌株的介紹，以及是否有獲得專利認證。因為每一個專利編號都需要經過長期實驗，且功效性及安全性皆有數據佐證，才能取得，非常的不容易，也是益生菌的品質保證。

▲▼桂格康研家舒敏益生菌BRAP01、HN001、KT11菌株助調整體質，專利菌＋美國專利初乳 免疫球蛋白，完整守護體質。（圖／記者姜國輝攝）

陳醫師點名，針對敏感體質的人來說，市面上比較知名的像是副乾酪乳桿菌BRAP-01，或是鼠李糖乳桿菌HN001，以及KT-11乳酸菌，都是與體質調整有關且有獲得專利的益生菌株。 此外，許多人誤以為菌數越多效果越好，陳醫師強調：「達到科學實驗證據的足量菌數，才能真正達到調整體質的效果。」

他推薦桂格康研家舒敏益生菌，添加六大專利好菌，包括台灣專利BRAP-01菌，是LP33的升級版益生菌，專為東方人體質設計，舒敏因子較LP33更多*註1，足量添加，能有感守護敏感體質。另含足量美國專利HN001菌，經科學實驗證實，可持續調整體質，保護力穩定且持久。

▲▼桂格康研家粉末細緻好吞嚥，淡淡奶香深受小朋友喜愛。（圖／記者姜國輝攝）

▲桂格康研家小包裝方便攜帶。（圖／記者姜國輝攝）

此外，產品還搭配日本專利KT-11乳酸菌，保護力優於一般乳酸菌*註2，以及美國專利初乳免疫球蛋白，選用Ａ級牧場24小時初乳精粹，保留關鍵營養，完整守護體質。粉末細緻、易吞嚥，小包裝便於攜帶，淡淡奶香，小孩大人都喜歡，無添加防腐劑與人工色素，全家都能安心補充。

註1*專利號 TW200934508A

註2*抗アレルギー作用を有する新規乳酸菌食品素材の開発. アレルギーの臨床. Vol.32, No.1, pp. 64-65, 2012.