30萬人次「急診躺超過1天」　醫嘆：急重症插管收入不如通水管

記者邱俊吉／台北報導

醫院急診壅塞，民眾苦等不到病房，衛福部雖推動改善，但立法院調查發現，患者滯留時間仍持續拉長，去年超過26萬人次在急診躺逾1天，今年更上看30萬，而各界雖知急診缺照護人力是主因之一，攸關人力存續的急重症項目健保給付，卻長年未盡合理，例如氣管內插管的費用竟不如通水管，也導致急診更艱困。

根據立法院調查報告，衛福部為改善急診壅塞，於2021年起陸續辦理「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」及「全民健康保險急診品質提升方案」這2項重點計畫，且預算不斷墊高，2021年合計2億551萬元，至2024年已達3億2861萬元，但據健保署統計，今年第1季全台急診收治近206萬人次，而2024、2023年全年分別約為728萬、747萬人次，今年急診量相對不減反增，醫護壓力沉重。

除了急診爆量之外，民眾更關切急診患者要花多少時間才能住進病房，但這方面的改善更令人失望。根據「全民健康保險急診品質提升方案」，較嚴重的檢傷第1、2、3級病人，在8小時內轉入病房的比率，是攸關品質的重要指標，但該比率卻從2022年的61.9%，一路下滑到2024年的59.5%，今年第1季再降至56.29%，代表患者在急診室苦等的時間愈來愈久，衛福部改善措施未奏效。

而急診檢傷最嚴重的第1級病人，最須趕緊住進病房，如願者卻年年下降。2023年在8小時內轉入病房者占總數62.58%，2024年掉到61.25%，今年第1季再減為54.89%；再看醫學中心、區域醫院檢傷第1級患者住院情形，2023年能在8小時內轉住院比率分別為46.04%及67.47%，2024年降至45.77%與66.21%，今年第1季持續退步，分別掉到39.33%、60.53%，醫學中心已跌破4成，區域醫院也快守不住6成大關。

民眾近年可能常聽到不少親友抱怨在急診留觀超過1天，而數字也證實這不是錯覺。據健保署統計，患者待在急診室逾24小時的件數，在2023年約24萬，占總數3.32%；2024年突破26萬，占比提高至3.68%；今年更慘，光第1季便已累計逾7.7萬，占比也上升至3.75%，若無法改善，全年受苦人次恐突破30萬。

為改善急診塞車，健保署雖於2023年7月1日提高醫學中心、區域醫院的急診部分負擔，分別增加至750元及400元，希望改變某些民眾有病直衝大醫院、尤其是醫學中心的習慣，但這招並未見效，因為醫學中心急診件數在2023年約181萬，2024年仍成長到191萬，而今年僅第1季便已破50萬，全年上看200萬，急診恐怕整年都擠，對於不得不到醫學中心的患者來說，付更多錢卻得等更久，有如遭受雙重懲罰。

急診「卡關」，急重症醫護人才流失是關鍵之一，而健保署為鼓勵醫療團隊，近年雖陸續調升部分項目給付點數，但立法院調查發現，以氣管內插管為例，3項健保給付約介於835至2321元之間，竟比不上水電修繕網路估價通水管費約1500至3000元。醫界10多年前已流傳「插管不如通水管」的玩笑，沒想到10多年後仍是笑話，但恐怕已沒人笑得出來。