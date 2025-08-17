北榮ESG創新推「AI回收」換魚飼料　1個月就累計破萬寶特瓶

▲北榮導入智慧回收機打造「回收兌換 × 生態循環」永續新模式。（圖／台北榮總提供）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總今舉辦台灣氣候與健康聯盟「院長永續講堂」，院長陳威明特別分享北榮ESG創新節能減碳政策，其中更導入「空瓶回收機」，提供兌換忘憂湖魚飼料，一個月就回收一萬多瓶寶特瓶、將近1萬顆電池，另也推動節能建築、低碳飲食、無糖餐點、綠色採購和醫療廢棄物減量。

今日活動包括總統賴清德、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授都親自出席。陳志鴻指出，全世界都面臨極端氣候影響，極端氣候衝擊社會，氣候危機也是健康危機，會影響個人健康，進而衝擊醫療體系韌性，政府現在有做健康台灣深耕計畫，計畫5年投入近489億，讓全國醫界集思廣益提出好的計畫，做綠色醫療的升級。

陳威明指出，大家已經感受到極端氣候的影響，全世界各國都有莫名豪雨成災，包括印度、韓國、日本、中國等地都有巨大洪災，面對這樣的狀況不得不重視，台灣醫界在國家總碳排站了4.6%，高於全世界4.4%，所以台灣醫界應該更團結，共同努力面對極端氣候，做節能減碳。

陳威明說，今天的活動有75家醫療院所參加，表示大家對這議題非常關係，北榮被指定為國家三大領頭節電的公立醫學中心之一，有更多的責任，院內的重粒子中心是「吃電怪獸」，一年要3000多萬電費，院內總電費一年要4億多，但當時已經超前部署，在其他地方都有在持續節能減碳，包括節能建築、院區綠化。

陳威明強調，在員工福利方面，不只提供醫事人員便利且環境優美的員工宿舍，也提供全院同仁就醫優惠，而近年來高齡化及少子化的趨勢下，托幼設有榮光幼兒園以及院外13家合作幼兒園，托老照護院內設有遊憩居日照中心，同時也受臺北市政府委託經營稻香日照中心，讓同仁工作時能無後顧之憂。

另外，現今AI科技的蓬勃發展下，院內藉由北榮一號雲的建置，不僅將諸多繁雜的行政流程數位化管理，也大力推行醫療AI的開發。陳威明強調，制度可以改變，但價值要堅持，唯有醫界共同推動，才能為下一代打造具韌性的醫療體系。