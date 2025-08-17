ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

屢被點名下台「遭指當部長為名利」　邱泰源：我從不care

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長邱泰源屢遭點名下台，他昨日出席活動時大吐苦水，直言自己「名利都沒有，做越多罵越多」。對此，他今日受訪時回應「昨天的活動場合都是自己人，是開玩笑講的，做行政工作一定會受到指教，有義務虛心承擔。」另外，被問及「壓力大不大？被名嘴周玉蔻點名為個人名利？」他則直言「我從來不care這部分，謝謝指教。」

邱泰源今出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，接受媒體聯訪時被問及對外界抨擊是否感到委屈？他未正面回應，僅表示醫療教育就是以病人為中心，只要好好把病人照顧好，不要管名利，之後在醫學院教學生和當醫師公會理事長的時候，也是這樣的理念。

他也直言，做行政職確實要面對很多壓力，但還是要堅守醫療價值，不要在乎名利，不管情勢再怎麼變化，堅持醫療核心價值才是最重要的，這才是醫界百年不變的道理，也是教育要做的。

有關他自嘲「做越多被罵越多？」他今則緩頰，昨天場合都是自己人，在開玩笑講的話，做事一定會受到一些指教，一定要虛心承擔，做行政工作就是要做對的政策，面對不同意見時，也是有義務承擔各種指教。

另外，外界也關心他「壓力會不會很大？」以及面對周玉蔻批評當部長是為個人名利一事，他強調「我從來不care這部分，我從當醫師第一天到現在，每天都盡我所能做我該做的事情。」

他說，當醫生照顧病人，當老師好好教學生，當醫師公會理事長的時候，應該也是做得算比較得到肯定的，當立委也是盡心盡力推動法案，也多次得到優秀立委的獎勵，之後到衛福部也盡心盡力，團隊也很認真在做。而對於周玉蔻的言論，他僅回「謝謝指教。」

