好心肝疫苗事件4年終於平反！許金川憶赴北檢：還好沒像柯P回不來

▲肝病防治學術基金會舉辦31週年慶祝活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肝病防治學術基金會今（16）日舉辦31週年慶祝活動，董事長許金川談及新冠疫情期間的「好心肝特權疫苗事件」，他說事情發生至今4年，2個月前才接獲最高法院通知勝訴，終於獲得平反。他回憶當時被地檢署叫去談話，「就是柯P去過的地方，還好我不像他一樣去了就回不來！」後續也要繼續推動肝病防治，讓台灣早日成為沒有肝病的國度。

好心肝診所在新冠疫情期間陷入特權疫苗爭議，還遭北市府開罰200萬元，後續好心肝提起行政訴訟，許金川今日在肝基會31週年慶活動現場公布好消息，「4年前的好心肝疫苗事件，讓許多好心肝的朋友受委屈，直到兩個月前，我們才接到最高行政法院的通知，說我們勝訴了。」

許金川直言，遭罰的200萬元是大家的愛心錢，「如今可以歸還我們！」不僅如此，就在兩天前，另一家「好甘心診所」也收到判決書，確認勝訴。

許金川還原當時狀況，那個時候疫苗嚴重短缺，大家都想打疫苗，他看到台大醫院的志工打了疫苗，所以和衛生局聯絡想要幫基金會志工施打，衛生局同意且通知有疫苗，但規定當天必須打完，6月8日更是給了1500人份，全體同仁立刻動員加班到半夜，後來遭媒體揭露。

許金川說，疫苗是衛生局給的，事發後才說肝基會的志工「不是志工」，因為政府定義必須是受訓且衛生局登記才算，也因此被外界視為不合規定。他回憶，6月8日打疫苗，10日他就被地檢署傳喚，「就是柯P去的地方，還好我沒有像他一樣去了回不來。」

許金川也透露，當天5點報到，因颱風天、心情不佳，沒有吃飯，到了半夜11點、12點，肚子很餓，只好跟別人要了2次糖果吃，結束時已是半夜2、3點。回來後，許金川告訴同仁，病人來看診絕對不能讓他們餓肚子，因此好心肝診所一進來就有三明治、咖啡、牛奶，全部免費，且不能讓病人等待；而經過4年的堅持，現在勝訴也終於獲得平反。

衛福部長邱泰源致詞時表示，台灣慢性肝病與肝硬化已降至第12名，顯示公共衛生成果。當年推動健保投入肝炎治療，如今C肝清除率已提前達到世衛組織標準，衛福部已經成立小組，由中研院士陳建仁擔任召集人，將於10月底向WHO提出報告申請認證。他也強調，下一步不只要徹底清除C肝，更要全力消滅B肝，讓台灣真正擺脫「國病」。

許金川表示，肝病防治學術基金會走過31年，今年是解救「舊台灣人」運動的嶄新起點，「全島一肝~全民腹超總動員，是肝基會推動的未來計劃目標，也最考驗初心與毅力。」但肝基會相信，多匯聚一分愛心，前行之路就多一分明亮，希望大家攜手同行，齊心推進「今年超了沒」，再陡峭的高峰，也能一步步攀上，再艱難的挑戰，也能勇敢跨越，讓台灣早日成為沒有肝病的國度。