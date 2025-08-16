守護每一份善終心願　北榮桃園分院預立醫療決定指引手冊

▲北榮桃園分院預立醫療決定指引手冊，榮獲安寧護理創新獎肯定。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著《病人自主權利法（病主法）》實施逾六年，臺北榮民總醫院桃園分院預立醫療照護諮商團隊與安寧療護團隊觀察到，越來越多病人於健保卡上註記「預立醫療決定」（Advance Decision, AD），在入院時明確表達自身的醫療意願。然而，臨床實務中，AD的啟動仍面臨諸多挑戰與困境。

該團隊護理師彭靖舒15日表示：「守護每位民眾生命最後一程的心願，讓他們能依照自身價值觀與選擇，安然走完生命旅程，是我們肩負的重要責任與使命。基於此信念，我們持續推廣與教育，期盼更多醫療夥伴了解並支持AD的落實。」

然而，多數民眾缺乏醫療背景，往往不清楚AD在何種情況下得以啟動，也不確定應向誰尋求協助或諮詢。為此，臺北榮總桃園分院醫護團隊用心打造出全台灣第一本，專為「預立醫療決定啟動」而設計的指引手冊，期盼協助民眾與親友在面臨AD啟動時，能清楚掌握關鍵知識與應對方法，及時與醫療團隊展開對話與討論。

這本手冊將陪伴您於重要抉擇時刻，做出最貼近心意的醫療決策，並在符合五大臨床條件時，順利銜接安寧療護，讓每一份善終的心願都能被看見、被尊重並實現。

值得欣喜的是，該指引手冊榮獲2025年台灣安寧緩和護理學會「安寧護理創新活動」第三名（學術基石獎）殊榮。北榮桃園分院院長彭家勛表示，手冊已全文公開於該院預立醫療照護諮商中心官方網站，誠摯歡迎民眾及各界夥伴引用、分享並提供寶貴意見，使團隊持續精進與優化，讓這份關於生命最後旅程的指南，陪伴更多人安心前行。