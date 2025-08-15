挪用兒醫遊戲室挨批　台大醫院緊急決議「保持原樣」

▲台大兒童醫院三樓生理檢查區。（圖／翻攝自Facebook／兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事）

記者洪巧藍／台北報導

台大兒童醫院為設置兒童心智病房，將三樓生理檢查區的等候區與遊戲室挪為成人科醫療業務使用，該處堪稱全台灣兒童友善醫療的代表性地標，引來家長與網友不捨，也有人批評犧牲兒童權益。台大醫院今（15）日下午特別為此召開會議做出新的決定，等候區與遊戲室將保持原樣，不做業務挪動；兒童心智病房會設置在目前興建中的台大健康大樓，時程延後至明年8月前完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瑞信兒童天地巴弟歷險記遊戲室。（圖／翻攝自Facebook／兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事）

台大兒童醫院三樓兒童生理檢查區旁設有瑞信兒童天地巴弟歷險記遊戲室，是由瑞信兒童基金會贊助規劃，打造出兼具舒適動線與溫馨氛圍的等候空間，一度傳出要拆除挪給成人科的醫療業務使用，院方今早澄清是為了成立專門的兒童心智病房的暫時性安排，但原有裝置藝術及空間不會有任何拆除破壞。

台大總院今日下午4時為此案件緊急召開會議，院內人士轉述，會中決議相關挪動都中止，包含兒醫三樓的等候區與遊戲室維持原樣，原本要移到遊戲室的乳房醫學化療區也不動，繼續在五樓執行業務，至於兒童心智病房則延後設置。

院內人士說明，兒童心智病房本來就規劃設置於台大健康大樓，依照衛福部規劃應該在年底前完成，但健康大樓目前仍在興建，預計今年底取得使照，明年8月前才能正式運作，會議中決議，兒童心智病房也延後到那時同步完成設置。