慢性腎病「2年後飆破300萬人」　醫揭3原因：三高族要長期追蹤

▲台灣洗腎病人多，慢性腎臟病患者更多，醫界推估2027年將達300萬人，年度醫療支出直逼622億元。（圖／北醫附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

台灣的洗腎人口超過9萬，被喻為「洗腎王國」，近年雖有下降趨勢，洗腎元凶「慢性腎臟病」所帶來的挑戰卻仍嚴峻。專家推估，到2027年時，國內患者人數恐突破300萬人，全台平均每8人中有1例，年度醫療總支出則逼近622億元，將對民眾健康、全國經濟造成沉重壓力。

雙和醫院副院長、腎臟內科醫師吳美儀說，根據台北醫學大學與該院的研究，若現行照護模式不變，慢性腎病（Chronic kidney disease, CKD）患者將從2022年盛行率10.6%、約250萬人，在2027年攀升至盛行率12.4%、約300萬人，人數在5年間約成長17%，且其中接受腎臟替代療法的病人，包括血液透析、腹膜透析、腎臟移植等，也將從9.6萬人增加至10.3萬人。

此外，在經濟層面上，包括CKD、洗腎與換腎者的年度醫療支出，在2022年總和約519.6億元，到2027年則將攀升至621.8億元，增幅近20%，且相關的併發症如心衰竭、心肌梗塞與中風等，亦將顯著增加。

針對這股壓不住的上升趨勢，吳美儀指出，人口老化是主要原因，例如與腎功能息息相關的腎絲球過濾率（estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR），平均每增加1歲便會下降1單位，再加上肥胖與其他慢性病影響，都會推升CKD患病情形。

吳美儀也說，40歲以上民眾雖可透過成人健檢篩檢CKD，但相關服務在偏鄉、資源不足地區較難普及，另衛教宣導也有必要加強，因為許多民眾對三高有一定認知，對於CKD的進展與影響卻了解有限，「三高族群也要長期追蹤腎功能變化，可能不少人忽略了這點」。

針對CKD防治，吳美儀強調，預防是減少醫療支出的最有效方法，政策應持續聚焦減鹽、減糖、運動促進及食品營養標示透明化，並結合美國心臟醫學會提出的「Life’s Essential 8」心血管健康指標，追求均衡飲食、規律運動、戒菸、充足睡眠，並控制體重、血壓、血糖與膽固醇。

吳美儀呼籲，民眾應將心臟、腎臟與代謝疾病視為一體，採「心腎糖」共同管理策略，才能有效降低CKD與心血管併發症，既維護健康，同時也減緩健保財務壓力。