別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

許多女性都害怕自己有「蘿蔔腿」，但泌尿外科醫師侯鎮邦卻指出，小腿肌肉量能反映人體蛋白質的多寡，以及手術的恢復速度，結實的「蘿蔔腿」象徵肌肉充足、耐力佳、免疫力好，術後恢復快；肌肉不足則易造成併發症，拉長住院時間。

侯鎮邦醫師近日在臉書粉專發文分享，有次看診時，1名實習醫師好奇問他：「老師，為什麼病人要住院開刀，尤其是大手術時，你都會特別注意他的小腿？」侯鎮邦笑著回答：「因為小腿就是人體的蛋白質觀測站！」

他指出，許多女性害怕自己有「蘿蔔腿」，認為不夠美觀，但在外科醫師眼中，蘿蔔腿反而是好腿。結實的小腿代表肌肉量充足、耐力佳、恢復力快。醫師觀察小腿，並非評判腿型，而是評估病人體內蛋白質是否足夠。小腿肌肉量能反映全身肌肉狀況，而肌肉除了讓人走路有力，還是免疫系統的後勤部隊，更是術後修復身體的重要工廠。

侯鎮邦強調，蛋白質充足的人才能撐過大手術；反之，如果肌肉量不足，特別是患有「肌少症」，就容易面臨免疫力下降、傷口癒合緩慢、感染風險增加、呼吸衰竭以及住院時間延長等問題。這也是他在診間測量小腿的原因，也就是用最簡單的方法預測病人在手術後的恢復力。結實的小腿是手術的本錢，而鬆垮無力的小腿則代表本錢不足，在手術台上容易出狀況。

至於如何養出好腿，他建議，多動、多練、多補是關鍵。每天快走、爬樓梯、深蹲都是有效方式；飲食方面，應多攝取魚、肉、蛋、豆、奶等高蛋白食物，為肌肉提供優質原料。平時養成訓練肌肉的習慣，不僅能提高手術成功率、縮短恢復期，還能讓日常行走更穩健，年老時也能維持自理能力。

侯鎮邦也在文末強調，「蘿蔔腿不要覺得尷尬，要覺得驕傲。在我們外科醫師的眼中，蘿蔔腿才是好腿。」

