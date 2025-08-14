ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

大陸屈公病「上海列有一定風險地區」　我疾管署：暫不調高警示

▲疾管署疫情周報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國廣東省發生屈公病疫情且疫情向外蔓延，根據中國國家疾控局公告，上海遭列疫情風險2類地區，有一定聚集性疫情發生風險。目前國內旅遊疫情建議等級針對中國廣東省列為二級警示，是否還會有所調整？疾病管制署副署長曾淑慧今（14）日表示，近期中國屈公病疫情病例數呈現下降趨勢，且廣東外其他省份病例數仍屬零星病例，故暫不提升旅遊疫情建議等級。

根據中國國家疾控局12日公告，廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省區官方列為屈公病防控「1類地區」，當地病媒蚊活躍期長，聚集性疫情發生風險相對高；至於上海、江蘇、安徽則被劃「2類地區」，有一定聚集性疫情發生風險。

我疾管署日前針對中國廣東省屈公病發布旅遊疫情建議等級，先是在7月22日列為第一級的注意（Watch），短短不到2周，8月4日再次提升警戒至第二級的警示（Alert）。

然而國人赴陸不少人會前往上海，旅遊疫情建議等級是否會進行調整？曾淑慧受訪表示，中國屈公病疫情仍嚴峻，迄今累計超過9000病例，其中超過99% 與廣東疫情相關，廣東省病例數以佛山市最多，其次為廣州市。由於近期中國屈公病疫情病例數呈現下降趨勢，且廣東外其他省份病例數仍屬零星病例，故暫不提升旅遊疫情建議等級。

根據疾管署最新公告，已經有10個國家地區提升屈公病旅遊疫情建議等級，提醒欲前往民眾做好自我保護，其中較嚴峻列第二級「警示」包含中國廣東省、巴西、法屬留尼旺島，前往時應對當地採取加強防護。其餘屬於第一級「注意」包含菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞、肯亞，提醒遵守當地的一般預防措施。

曾淑慧強調，民眾前往中國相關地區，仍應做好防蚊措施，疾管署將持續密切監測相關省份疫情發展狀況。

▲前往屈公病疫區要落實防蚊。（圖／疾管署）

▲前往屈公病疫區要落實防蚊。（圖／疾管署）

