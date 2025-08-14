「狼醫改名、跨縣市執業」都查不到　衛福部承諾半年內完整揭露

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部「狼醫查詢平台」因以司法判決確定的性平案件為主，引發眾怒。民進黨立委林淑芬今在立法院質詢時，連連砲轟漏洞百出。她詢問「針對還未送懲戒的狼醫」要多久能在平台查詢？部長邱泰源反覆表示有技術面問題，「要是能隨時公佈，我明天公布也沒關係。」最後才擠出「醫事司表示半年內可以完成」。

衛福部醫事查詢系統已經可以看到「醫事人員性別事件資訊專區」，包含醫師、醫事放射師等初步有7筆資料可以查到，不過其中3人顯示仍執業中。但根據《醫師法》規定，有非屬醫療必要之過度用藥或治療、執行業務違背醫學倫理等行為，要由醫師公會或主管機關移付懲戒，因此還未送懲戒的醫師，在平台上並沒有揭露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林淑芬今先提到多起狼醫事件「皆未被列入平台」，還有發生在112年以前，且現在仍在執業的。邱泰源表示，目前僅揭露112年以後的。但隨即被反問，「揭露112年以前要多久？有很困難嗎？」但邱泰源無法回答，遭林淑芬砲轟，「你回答不出來，這不是在裝孝維嗎？」

另外，林淑芬也提到，狼醫平台僅揭露「狼醫對患者」，但不應侷限對患者，也應該包含職場教學之便的範圍。她追問，「對護理師的性騷擾是否會被揭露？」邱泰源說，「對病人、醫護，只要有犯罪都會揭露。」但馬上被林淑芬打臉，「你們現在公布的只有侷限對病人，對職場沒有納入，揭露範圍並沒公布。」

林淑芬質詢過程中不斷追問包括「未移送懲戒、改名、轉到別縣市執業、病患之外的受害對象」等資訊揭露。醫事司副司長劉玉菁回應，「下階段會把懲戒處分的資料公布。」

不過面對邱泰源和衛福部官員遲遲無法回應及承諾「相關時程」，林淑芬再轟，「到底要花多久時間？不要一拖再拖。」邱泰源才表示，「有技術面的問題，不然要是能夠隨時公佈，我明天公布也沒關係，剛剛醫事司說半年內可以完成。」

質詢最後，林淑芬要求，針對狼醫平台，要揭露所有判決和懲戒紀錄，且不限於性平案件和懲戒範圍，半年後要確保下次可查驗。