掉髮恐是腎氣不足　中醫揭「4種體質」茶療：決明子菊花茶去油頭

記者邱俊吉／綜合報導

掉髮別急著吃藥，先試中醫茶飲，可補氣血、穩髮根。中醫師詹景琦中在臉書分享，掉髮常是身體發出的訊號，除可透過按摩穴位改善外，茶飲也可為毛囊補足能量，特別是黑芝麻核桃茶、熟地桑葚枸杞茶、決明子菊花茶與桂圓紅棗茶這4款，皆有助減緩落髮速度。

詹景琦在臉書粉專「詹景琦 中醫師」寫道，正常人每天掉50至100根頭髮，若掉得滿地板便要警覺，常見原因包括遺傳、壓力、營養不良、內分泌失調、藥物副作用或頭皮過度刺激等，對此中醫會從體質著手，找出根源並對症調理。

針對中醫理論，詹景琦指出，中醫認為頭髮是「腎之華」、「血之餘」，腎氣充足、氣血旺盛，髮質才能強健，故掉髮若明顯，可能是腎氣或氣血不足，常見體質包括腎虛型如髮質細軟、腰痠精神差，或血虛型如頭髮乾枯、臉色蒼白、頭暈、心悸，或血熱風燥型如頭皮癢、出油多、頭皮屑多，與熬夜、壓力大、嗜辣有關。

詹景琦寫道，想助毛囊穩定，日常可透過穴位按摩活絡氣血，如頭頂中央的百會穴，及腰部第二腰椎旁的腎俞穴，與後頸雙側凹陷處的風池穴等，每天挑2至3個穴位按壓30秒至1分鐘，並搭配深呼吸。

茶飲則是另一種簡單可行的日常調理方式：

●黑芝麻核桃茶：補腎強髮，適合腎虛型細軟髮。

●熟地桑葚枸杞茶：補血養陰，適合白髮早生或血虛體質。

●決明子菊花茶：清肝去油，適合油頭、頭皮癢、青春痘體質。

●桂圓紅棗茶：氣血雙補，改善疲勞型掉髮。

詹景琦提醒，茶飲每天1至2杯即可，切勿當水狂飲，且燥熱體質者更要控制份量，並在專業指導下選用適合自身體質的配方；若掉髮持續惡化或伴隨其他症狀，仍需由醫師辨證論治，才能真正留住髮根。