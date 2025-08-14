耳鳴又頭暈、睡不好　醫：25%病人需耳鼻喉＋精神科治療

▲不少耳鳴病人同時有情緒、睡眠困擾，需接受耳鼻喉科與精神科合併治療才能有效改善。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

孫小姐最近經常頭暈，後來開始出現耳鳴，而且感覺壓力大時更嚴重，為此她先去耳鼻喉科就醫，轉介精神科合併治療後，耳鳴才完全消失；醫師說，耳鳴患者有25%合併焦慮或憂鬱，可能超過7成有睡眠問題，要透過跨科治療，才有機會一次改善情緒、睡眠與耳鳴困擾。

收治病例的台中榮總耳鼻喉部主治醫師顏廷廷表示，耳鳴是成年人常見問題，少數兒童也可能出現，其可分為主觀性與客觀性，多數屬於主觀性，即外界沒有聲音，患者仍會聽到嗡嗡聲、嘰嘰聲或尖銳聲響，可能持續或間歇發作，成因多與內耳細胞受損有關。

不過顏廷廷強調，情緒、心理狀態對耳鳴影響也很大，焦慮、憂鬱、失眠等問題，都可能放大對耳鳴的感知，導致惡性循環，生活品質下降。

孫小姐則說，最初只是暈眩，後來先出現耳悶的感覺，沒多久再轉為尖銳的聲音，若壓力大，症狀更明顯，不過當時她還是先去顏廷廷醫師門診，經轉介，才開始接受精神部張庭綱醫師診療，被評估焦慮嚴重，開始服用較新的藥物，吃一段時間後，終於不再有耳鳴聲。

張庭綱指出，約25%耳鳴病人有焦慮或憂鬱，37%至73%有睡眠障礙，故單靠耳鼻喉科治療往往不足，精神科介入能透過藥物調整、心理支持與睡眠認知行為治療等，有效改善情緒及睡眠，進而減輕耳鳴。

張庭綱強調，耳鼻喉科負責確診與初步治療，精神科則可處理情緒及睡眠問題，2科合作更能有效降低耳鳴對生活的影響，患者若同時有情緒低落、焦慮不安或長期失眠，應主動告知醫師，才能及早接受整合照護。