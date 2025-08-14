ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

7名狼醫「還有3人執業中」　邱泰源：8月底討論是否直接停業

▲▼狼醫平台上線，首波公布6位醫師及1位醫事放射人員。（圖／翻攝「醫事人員性別事件資訊專區」）

記者趙于婷／台北報導

近期多起狼醫事件頻傳，在民團、立委要求之下，衛福部「狼醫查詢平台」終於正式上線，但內容以司法判決確定的性平案件為主，引發外界質疑。對此，衛福部部長邱泰源表示，這部分還沒完全直接串接，現在是人工處理資料，以後相關的都會直接連結，沒有漏網之魚。另外，有關涉及性平事件是否要直接停職，8月下旬會開會討論。

衛福部醫事查詢系統已經可以看到「醫事人員性別事件資訊專區」，包含醫師、醫事放射師等初步有7筆資料可以查到，不過其中3人顯示仍執業中。國民黨立委陳菁徽今在立法院質詢時質疑，狼醫平台行政調查出爐的沒有上去，要經過判刑確定才會被公布，但這都是3、4年後的事了。

值得注意的是，現在平台上的7筆資料中，還有3人顯示仍執業中，但根據《醫師法》規定，有非屬醫療必要之過度用藥或治療、執行業務違背醫學倫理等行為，要由醫師公會或主管機關移付懲戒。陳菁徽直言，還在執業中的醫師還沒有送懲戒，「這一年來討論的醫師法第25條和第28之4條，你們是不敢用？還是不好用？還是沒有清楚定義不會用？」

邱泰源則回應，公布相關資訊也要從技術面跟專業面去討論，這部分也一直有跟司法院聯繫，但還沒完全直接串接，現在是人工登記，以後相關的都會直接連結，沒有漏網之魚，另外有關涉及性平事件是否要停職，8月下旬會邀集醫事人員團體和專家開會討論。

