高雄男染類鼻疽「發病6天死亡」　颱風後1個月病例恐增

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆類鼻疽死亡！疾管署副署長曾淑慧表示，死亡個案為高雄市60多歲男性，8月2日出現發燒、胸悶、呼吸喘、腹痛、咳嗽等症狀，期間多次就醫，後續因病況加劇在7日送急診，當天就疑似敗血性栓塞併呼吸衰竭死亡，病程相當快速。

疾管署示警，楊柳颱風來襲也帶來風雨，災後1個月類鼻疽、鉤端螺旋體等疫情風險升高，病例恐上升，提醒民眾清理家園要做好防範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾病管制署今日公布國內8月5日至12日新增5例類鼻疽本土病例，均為丹娜絲颱風後發病之病例，個案分別為高雄市3例及台中市、台南市各1例，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於7月20日至8月2日，均有糖尿病或高血壓等慢性病史，其中2位具污水、污泥相關接觸史，1位長期使用非自來水水源。

死亡個案為高雄市60多歲男性，曾淑慧指出，個案8月2日出現發燒、胸悶等症狀，5日進一步還有呼吸喘、腹痛、咳嗽等症狀且病況加劇，期間曾多次就醫，並於8月7日送急診收治住院，然而惟病情持續惡化，不幸因疑似敗血性栓塞併呼吸衰竭死亡，疫調顯示個案沒有污水接觸史，但是長期使用非自來水水源。

疾管署指出，楊柳颱風來襲，帶來風雨影響家園環境，民眾清理家園時，請落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，如接觸污水、污泥，或因環境積水孳生病媒蚊，恐造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱、屈公病等傳染病疫情，請民眾務必做好防疫措施，遠離傳染病。

包含將水煮沸後再飲用，清理家園時除佩戴防水手套及長靴外，亦請佩戴口罩，避免吸入受污染的塵土或水滴。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀務必提高警覺並儘速就醫，即早診斷與治療。

疾管署已盤點確認全國消毒劑儲備量充足，目前尚有145,154瓶消毒劑（含漂白水131,097瓶、酚類消毒劑14,057瓶）可供應風雨過後家戶防疫消毒，並分置全國各區可隨時緊急調度，將持續主動掌握地方需求並適時予以協助。

疾管署統計，今年國內累計40例類鼻疽本土病例（含3例死亡），為歷年同期第3高，低於2024年61例及2005年54例，以65歲以上25例和50至64歲13例為主要年齡層，分布縣市以高雄市30例為多，其次為台中市6例、台南市3例、屏東縣1例；值得注意的是，其中18例於丹娜絲颱風後發病，分布高雄市14例、台中市2例及台南市2例。

另8月5日至12日新增5例鉤端螺旋體病本土病例，均為丹娜絲颱風後發病之病例，其中3例有污水污泥相關接觸史；今年累計24例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，其中9例於丹娜絲颱風後發病，分布於台中市3例、花蓮縣、南投縣、台北市、基隆市、嘉義縣、台南市各1例，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月11日至7月30日。