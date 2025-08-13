內閣改組被點名下台　邱泰源：每天把該做的事做好

▲衛福部長邱泰源出席「健康台灣 全球領航_精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長邱泰源日前公開表示，解決少子化問題應該要「鼓勵多辦聯誼」引發爭議。邱泰源今（13）日受訪回應，辦聯誼絕對不等於解決少子化問題，這是他提及國家四大策略之後的補充，主要是因為在高度化職場工作的國家都面臨需要更多互動機會，真正要解決問題還是要整體性考量。另針對傳出內閣8月23日小幅改組，邱泰源僅強調把工作做好，其他事情都非他所考慮的。

邱泰源日前提到，國家目前針對少子化的四大策略方向包含減少育兒負擔、促進母嬰健康、跨部會協力如社會住宅優先提供給育兒父母等措施，最後則是提高婚育意願，還舉例像「舉辦六師聯誼」來促進結婚動機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

時代力量黨主席王婉諭質疑，當「結婚＝生育」這個邏輯早就改寫，還要繼續用「多辦聯誼」來解釋少子化，是不是搞錯重點？她也反問，邱泰源身為衛福部長，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制問題、制度壓力影響，卻只提出「辦聯誼」，不只是輕忽，更是一種傷害。

邱泰源今日出席癌症希望基金會「肺癌早篩早治新紀元」記者會會前受訪表示，辦聯誼絕對不是等於是解決少子化問題啦，那只是他講完四大策略以後提到，因為在高度化職場工作的國家都面臨到，希望有更多大家接觸互動的機會，也剛好近期醫師、中醫師、牙醫師、律師、會計師、建築師等六師有共同聚會，除公益活動也有聯誼活動，才會提到這類活動可以考慮。

邱泰源強調，少子化是國家重要問題，真正要解決還是要整體性，所有專家建議衛福部都會虛心接受，只要有好的意見，一定趕快採納來改善，需要大家共同努力解決。

至於傳出執政黨預計8月23日後展開小幅度改組，邱泰源被問及屢遭點名下台，可能是被內閣改組的其中一人。邱泰源則表示，把國家發展重要工作做好，是行政團隊每一份子所應該重視，其他都不是他所考慮的。

邱泰源說，「我們只是每天把該做的事情做好，以衛福部來講，包含醫療衛生，怎麼改善醫療環境，落實防疫，把社會福利工作做好，最重要還是落實健康台灣願景裡的十一項工作。」

邱泰源最後說，包含衛福部團隊日以繼夜在努力，一直在呈現對人民照顧更周全的一個成果，這也要感謝賴總統指導、行政院長領導之下，整個行政團隊大家的合作，一起努力、繼續努力。