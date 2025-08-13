阿斯巴甜會殺好菌　醫揭吃代糖仍發胖謎底：腸道菌相平衡被破壞

▲代糖如阿斯巴甜若吃多恐影響血糖調節，短短2周便會進入容易發胖的狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

吃代糖還是會發福，原因可能是腸道裡的好菌死傷慘重。家庭醫學科醫師李思賢今於臉書分享，研究發現，長期攝取代糖仍可能導致肥胖及胰島素阻抗，例如阿斯巴甜，只要極少量便能殺死大半好菌，使壞菌得以壯大，也影響血糖調節，人就瘦不下來，民眾每天若無法避免這類加工食品，注意比例勿超過20%。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」為文指出，阿斯巴甜與三氯蔗糖等代糖，由於可改變腸道菌群比例，所以即使沒攝取真正的糖，身體仍然會因為菌群失衡，進入一種容易肥胖、產生胰島素阻抗的狀態，且此過程可能只需要短短2周。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，代糖可活化腸道裡的甜味受體，並使黏膜氧化壓力升高，緊密連接蛋白（tight junctions）減少，進而引發腸漏症，未完全消化的大分子食物、細菌等將從腸道進入血液和淋巴系統，恐引起全身性的發炎反應。

李思賢寫道，市售零食、飲料與便利食品中，除代糖外，常含多種超加工添加物，彼此疊加下，會進一步壓制好菌、餵養壞菌，提高菌相失衡、腸道發炎風險，不僅消化功能降低，還可能透過腸腦軸影響情緒及專注力，健康負面效應深遠。

李思賢提醒，飲食選擇不能只看熱量、糖與脂肪，還要檢查成分表，並盡量選擇原型食物，維持80%天然、20%可接受加工的比例，避免複雜加工的組合型食；若身體已出現腸胃不適、過敏、體重難降、睡眠差等問題，除補充好菌外，也應從飲食中移除那些隱性破壞因子，才能使腸道菌相及早回歸平衡。