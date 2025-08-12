男染「流行性腦脊髓膜炎」住院10天亡　國內今年第3例

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內再確認本土流行性腦脊髓膜炎死亡病例！疾病管制署今（12）日公布，個案為南部70多歲男性，本身有肺癌等病史，7月下旬因為呼吸喘住院治療，10多天後出現低血氧、心律不整，抽血檢驗發炎指數上升，懷疑併發肺部感染，雖然給予抗生素治療，仍於當日死亡，後經醫院通報並經檢驗確認是感染流行性腦脊髓膜炎，今年已經確認6起流腦，其中3例死亡。

疾管署防疫醫師林詠青說明，這名個案有肺癌及慢性阻塞性肺病（COPD）、心臟疾病等慢性疾病史，本身有在做癌症治療，免疫功能較弱，7月下旬因為呼吸喘收治住院，醫師研判是因為COPD的關係，給予類固醇、氣管擴張劑治療，但症狀持續沒有改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詠青指出，個案後續在8月3日突然意識改變、血氧濃度降低、心律不整，抽血發現發炎指數上升，懷疑併發肺部感染，雖然給予抗生素治療，仍在當天心跳停止過世。

林詠青說明，醫師研判主要死因是COPD和肺癌，不過後來在血液培養驗出流行性腦脊髓膜炎的致病菌，再經疾管署檢驗確認是感染血清群B型的奈瑟氏雙球菌，確定感染流腦；相關接觸者皆已安排衛教及健康監測，並由醫師評估是否採檢或預防性投藥。

▲疾管署說明流行性腦脊髓膜炎。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計6例流行性腦脊髓膜炎確定病例，其中3例的死亡。2016年至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1-12例，個案感染年齡以25-64歲為多（占30%），其次為19-24歲及65歲以上(各占23%)，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2~10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。

▲疾管署說明流行性腦脊髓膜炎預防。（圖／疾管署提供）