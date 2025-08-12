ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

研究證實「優格、牛奶、起司」可活化免疫　醫：半乳糖有助抗癌

腸道,排便,優格,健康,。（圖／達志示意圖）

▲早餐常吃的優格和牛奶、起司等食物，可活化免疫系統，有助抗癌、抗感染。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

攝取優格、牛奶、起司等食物，不只能補充營養，還可活化免疫細胞。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘今於臉書分享，根據一項最新研究，某些食材中含有「半乳糖」，能喚醒疲憊的CD8+ T細胞，協助免疫系統對抗癌細胞與病毒。

張家銘在臉書寫道，CD8+ T細胞是最強的免疫戰士，但長期作戰會出現耗竭狀態，導致火力下降、反應遲鈍，讓癌細胞有機可乘，而根據日前發表在國際權威期刊《Nature Cell Biology》的研究，半乳糖（galactose）可透過肝臟的代謝調節，降低糖解產物，暫時減慢mTORC1訊號，並啟動Foxo1開關，促使肝細胞分泌IGFBP-1蛋白，阻斷IGF-1傳遞的疲勞訊號，進而使免疫戰士重新振作。

不論是在臨床試驗或動物實驗，都能證實半乳糖的效果。在肺癌、大腸癌與腎癌患者中，血中半乳糖濃度較高者，腫瘤內的CD8+ T細胞活力更旺，耗竭比例更低；在動物實驗中，小鼠若攝取高半乳糖飲食，不僅腫瘤生長更慢，壽命也更長。

張家銘寫道，日常生活適量攝取含半乳糖的天然食材，例如優格、牛奶、起司、豆類、蜂蜜、穀類和某些水果與蔬菜等，特別是在免疫治療、手術後恢復期，對於維持CD8+ T細胞戰力應有明顯助益，但注意要避免高糖加工食品。

此外，由於半乳糖的作用仰賴肝臟健康，因此應減少喝酒，同時要控制體重、均衡飲食。

張家銘提醒，乳糖不耐症、半乳糖血症或特殊代謝疾病患者，對於半乳糖要特別謹慎，一般人的攝取則應秉持天然、適量、多樣化，讓食物不只是營養來源，更能成為打造免疫力的重要一環。

關鍵字： 健康 食物 免疫細胞 半乳糖 營養

