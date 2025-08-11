夏天浮腫、肚子鼓？這樣吃助代謝　綠豆、苦瓜上榜

▲綠豆。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

一到夏天，冰箱的門就特別常打開。飲料先來一杯，飯後再來點冰品甜點消暑，幾天下來發現褲子變緊、肚子變大，才開始懷疑是不是吃太多了什麼。但你要知道——問題不一定是「吃多了」，而是「代謝失衡」讓你排不掉。

你不是胖 是濕熱型水腫

中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，如果你有以下這些症狀，就要小心「濕熱型肥胖」已經找上門：

．吃一點就腫、全身水水的

．明明不吃多，肚子還是鼓

．月經來容易悶痛、拉肚子

．容易疲倦、頭重腳輕

這類型的胖，關鍵不在於熱量，而是濕氣重＋代謝弱。

中醫夏日清濕消腫這樣吃

1、清熱利濕食物：多吃綠豆、薏仁、苦瓜、荷葉

幫助排濕、退火，讓體內循環起來。

2、避免太冰、太甜、太油的食物

這類食物會讓脾胃「失控」，濕氣越積越多。

3、穴位按摩：足三里幫助消化，活絡氣血，代謝才帶得動

位置提示：在膝蓋下約四橫指、小腿骨外側凹陷處，可以用大拇指垂直按壓，每次約 3-5 分鐘，有痠脹感為佳。

4、搭配溫和運動

每天散步、緩跑、瑜珈、太極等。

如果你正準備減重，卻遲遲沒看到效果，別一味節食或狂跑步。從「去濕＋顧脾」開始，才是真正能瘦又健康的第一步。

