老得慢有秘訣！日研究「吃4食物細胞老化慢」　營養師：每一口都影響

▲納豆被譽為「日本人長壽的秘密」。（圖／Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

日本最新大型世代研究指出，傳統日式飲食除了對心血管與代謝疾病有益，還可能延緩「生物老化」速度！營養師老辜在臉書粉專分享，研究針對65至72歲的日本男性，透過飲食問卷及血液DNA甲基化檢測，分析飲食型態與老化的關係。結果顯示，攝取較多蔬菜、水果、海藻、納豆等傳統日式食材的人，細胞老化速度明顯較慢，表觀遺傳年齡也更接近實際年齡。

老辜近日在臉書粉專「老辜營養與科學」指出，該研究比較了兩種飲食模式：一為以蔬果、海藻、納豆為主的「健康日式飲食」，另一則是高肉類、高超加工食品比例的「西式飲食」。結果發現，日式飲食組的端粒較長、老化速度更慢；西式飲食組則未見顯著影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲營養師揭露日本人長壽與「飲食習慣」有關。（示意圖／Unsplash）

對此，專家推測，傳統日式飲食中富含的抗氧化物、植化素與發酵食品，能抵抗自由基、維持細胞健康，其效益與地中海飲食、得舒飲食等西方公認的抗老飲食高度重疊。

老辜表示，這項研究的價值在於強調「整體飲食型態」的力量，而非單一營養素的作用。他也提醒，雖然日式飲食對延緩老化有效，但影響力仍不及「戒菸」的效果，想打造抗老體質，可在餐桌多加入納豆、豆腐、紫菜、海帶湯、五穀飯與當季蔬菜等，這些食材平價、易取得，也能簡單烹調出一桌「和風抗老料理」。

老辜最後也強調，每一口食物都可能在不知不覺中影響細胞年齡，學習日本長壽地區的飲食智慧，不僅能延長壽命，更能保持年輕與健康，「活得長」的同時，也要「活得好」。