網傳國內恐「屈公病」大流行　疾管署急澄清：不會人傳人

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

▲近日中國大陸屈公病等蚊媒傳染病疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者趙于婷／台北報導

近日國際屈公病等蚊媒傳染病疫情嚴峻，社群媒體謠傳國內恐發生大規模流行等訊息。疾管署今特別澄清，屈公病為病媒蚊傳播疾病，非人傳人，可經由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，自流行地返國的民眾如出現「發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛」等疑似症狀，要儘速就醫。

疾管署說明，屈公病為我國法定傳染病之一，經通報的個案，均會和地方政府衛生局密切合作，由衛生局主責進行個案疫情調查與相關環境控制的緊急防治措施，包括針對個案可傳染期間居住地或工作地，進行病媒蚊孳生源調查、積水容器清除及必要的化學防治作業等。

截至8月6日國內累計17例屈公病確定病例，均為境外移入，主要感染國家以印尼為多，其次為菲律賓、斯里蘭卡及中國廣東省等，目前國內並無本土疫情發生。

屈公病流行地返國民眾如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。另民眾也要落實「巡、倒、清、刷」等積水容器清除工作，並維護居家及戶外環境整潔，以避免病媒蚊孳生。

網傳國內恐「屈公病」大流行　疾管署急澄清：不會人傳人

