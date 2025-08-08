花椰菜不只是配角！營養師揭「便當神菜」抗癌、控糖、護心功效

▲常被忽略的綠色蔬菜，其實是餐桌上最強健康守門員！（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

你以為花椰菜只是配色用的配菜嗎？其實它早已躍升為營養界的「抗癌主力」，營養師薛曉晶在粉絲專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，花椰菜富含植化素與抗氧化成分，不但能抗老化、護心血管，還有助穩定血糖，是值得全家納入日常飲食的「便當神菜」。

薛曉晶表示，花椰菜屬於十字花科蔬菜，是少數幾種能啟動細胞解毒酵素、抑制癌細胞增生的天然蔬菜之一，她強調，花椰菜富含的蘿蔔硫素與吲哚類化合物，經多項研究證實具抗癌與抗發炎潛力，是抗老、護心、強化免疫的飲食關鍵，「別再把它當配角，花椰菜其實是餐桌上不可忽視的營養主力。」

不同年齡這樣吃，全家收益最大

長輩：預防心血管疾病、穩定血壓、減少關節發炎

媽媽：抗老、促進膠原蛋白生成、幫助排毒、保養肌膚

孩童：提升免疫力、保護視力、幫助集中注意力

正確吃法有訣竅

避免久煮：水煮超過5分鐘會破壞蘿蔔硫素，建議快炒或短時間蒸煮

搭配好油：橄欖油或芝麻醬可促進脂溶性營養吸收

與蛋白質同吃：如雞蛋、豆腐，有助營養代謝與修復

一日花椰菜食譜推薦

早餐：花椰菜蒸蛋＋糙米飯糰

午餐：花椰米雞丁義式炒飯

下午茶：花椰菜濃湯＋無糖杏仁奶

晚餐：花椰豆腐煲＋燉白蘿蔔＋小魚乾炒菠菜

建議每週攝取3至5次，每次約1至1.5碗。