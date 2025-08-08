胖又「小酌」肝病風險飆　醫示警：酒精也會害高血壓、勃起障礙

▲醫師提醒，肥胖又愛小酌，肝病風險高。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人把冰啤酒視為消暑聖品，但減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，偶爾小酌無妨，若無酒不歡，對男性來說，後果可能遠不只是多出一個啤酒肚，而是脂肪肝、高血壓與性功能障礙等「吃全餐」的健康危機，更有研究指出，肥胖又愛小酌，肝病風險高出1.5倍，死亡率飆2.2倍，另高血壓風險也大增。

魏士航說明，許多男性對飲酒量缺乏正確認知，認為是日常娛樂的一部分，忽略酒精的高熱量密度，即便每天只飲用看似「小酌」的酒精量，也會抑制脂肪氧化、促進脂肪儲存，久而久之容易在腹部囤積脂肪，形成典型的「啤酒肚」，且體重狀況會加重酒精對身體的危害。

根據一項利用英國生物樣本庫（UK Biobank）針對約46萬名中年成年人進行的大型長期研究發現，若每周酒精攝取量超過112公克純酒精 （相當於飲酒超過8瓶330毫升、酒精濃度為5%的啤酒)，長期下來，具有肥胖或過重問題者，罹患肝病的風險是正常體重者的1.52倍，因肝病致死的風險更高出2.2倍。

不只肝臟受影響，對男性而言，任何酒精攝取量都可能與高血壓風險增加有關。《再生心臟醫學期刊》（ J. R. Cardiovasc. Med. ）一項研究顯示，在韓國男性中，每週攝取71至280克酒精者，罹患高血壓的風險比完全不喝酒者高出84%。

另根據《韓國醫學科學期刊》的一項研究指出，在韓國男性中，每周攝取超過280克酒精者（相當於每天2罐500ml 5%啤酒），罹患高血壓的風險將增加52%；另有刊登於《Hypertension》的研究顯示，在日本男性中，高血壓風險隨著飲酒量增加而增加，每日飲酒超過60克者，其高血壓風險將增加57%。

「每次喝酒就像是在替壓力鍋升溫。」魏士航形容，酒精讓血壓在不知不覺中逐步升高，一開始可能沒感覺，但久了血管就將難以承受，引發高血壓的往往是長期、小量、持續飲酒的習慣，慢慢的把身體推向失衡的臨界點。

除此之外，酒精會抑制睪固酮分泌，同時導致皮質醇與雌激素濃度上升。魏士航強調，這樣的荷爾蒙失衡會降低肌肉量、基礎代謝效率與性慾，並增加勃起功能障礙的風險，使男性不知不覺陷入「外在發福、內在失衡」的惡性循環。

魏士航提醒，男性的啤酒肚、腰圍變寬不只是外在表現，背後隱藏的是內臟脂肪堆積、胰島素阻抗、血糖失衡與賀爾蒙異常等慢性疾病風險，若腰圍超過90公分、近期體重明顯上升或出現疲倦、性功能減退、餐後昏昏欲睡、血壓偏高等徵兆，建議及早就醫檢查。