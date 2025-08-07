40歲以上國人5成腰圍過粗　國健署揭「代謝症候群」5危險因子

▲國健署資料顯示，40歲以上台灣人中，有5成腰圍過粗。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署108年至112年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受服務的民眾中，近5年平均超過三分之一罹患代謝症候群，更有近5成腰圍過粗，腹部肥胖情形普遍。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，包括「腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低」都是代謝症候群的危險因子，其中「腰圍」是最容易觀察到的，可以隨時看腰圍來檢視自己是否有代謝症候群的問題。

國健署自111年起推動「代謝症候群防治計畫」，針對代謝症候群個案提供均衡飲食、規律運動等健康指導，幫助民眾早期介入管理，目前已執行滿三年，經分析收案者中，腰圍未達標準且至少完成3次追蹤者，超過5成因介入後腰圍已獲得改善，約1成2已達標準腰圍，顯示養成健康生活習慣有助於控制腰圍，並改善代謝症候群。

吳建遠提醒，腰圍是評估代謝症候群的重要指標，成年男性應小於90公分，女性小於80公分，建議早晨空腹、自然站立時，移除腰部衣物，用腰圍尺水平繞過腹部中線（介於骨盆上緣與肋骨下緣之間的中線），貼合但不壓迫皮膚，確保準確量測，並可搭配紀錄卡或APP追蹤變化。

吳建遠說，日常也建議成人每周應累積至少150分鐘中度身體活動，如太極拳、騎腳踏車或桌球等，建議每天從30分鐘開始，每次至少連續10分鐘，可分段進行，並可依興趣與體能選擇合適運動或從簡單且不限場地的健走開始，逐步延長時間及提升強度，養成規律運動習慣。

另外，國健署自今年起擴大成人預防保健服務對象，提供30歲至39歲民眾每5年一次，40歲至64歲每3年一次，65歲以上每年1次免費健康檢查，鼓勵民眾善加利用免費健檢資源，及早掌握自身健康狀況。