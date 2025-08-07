研究：晚上喝咖啡恐變「衝動派」！女性影響更大

▲美國研究指出，晚上喝咖啡可能會變衝動，女性比男性更明顯。（示意圖／Pixabay）

美國德州大學埃爾帕索分校（UTEP）的研究團隊指出，民眾若於夜間攝取咖啡因可能會變得衝動，進而做出魯莽的行為，其中女性比男性更明顯，因此輪班工作者、醫護人員與軍人等夜間工作族群需多留意相關風險，這項研究已於今年8月發表於科學期刊《iScience》。

《Medical Xpress》報導，這項研究由德州大學埃爾帕索分校生物科學系的埃里克薩爾德斯（Erick Saldes）、保羅薩班達爾（Paul Sabandal）與韓京安（Kyung-An Han，音譯）3名博士共同主導。薩班達爾表示，咖啡因是全球最常被使用的精神活性物質，光是美國就有約85%的成年人經常攝取。他與研究團隊希望藉由這項研究了解，咖啡因在不同生理與環境條件下，對行為控制的影響是否有所差異。

對此，研究團隊以果蠅作為模型，觀察牠們在不同情境下攝取咖啡因後的行為變化。韓京安指出，果蠅雖與人類不同，但在基因與神經細胞上有許多相似之處，是研究複雜行為的重要實驗對象。研究團隊針對果蠅設計多組實驗，除了讓牠們攝取不同劑量咖啡因，比較白天與夜晚攝取咖啡因的差異，及參照睡眠剝奪組合，藉此觀察牠們在強氣流下對抑制運動的能力，以此評估衝動性。

「正常情況下，果蠅在強氣流中會停止飛行。」薩爾德斯說，他與研究團隊發現，夜間攝取咖啡因的果蠅抑制運動的能力較弱，即使在惡劣的條件下，牠們仍會表現出衝動行為，例如魯莽地飛行。有趣的是，研究團隊表示，果蠅在白天攝取的咖啡因，並沒有導致牠們同樣魯莽地飛行，這樣的反應顯示咖啡因在夜間可能干擾生理節律與行為抑制機制。

此外，研究團隊也發現性別差異，即使體內咖啡因濃度相近，雌性果蠅比雄性果蠅更容易因咖啡因而出現衝動行為。韓京安表示，果蠅體內並無雌激素等人類荷爾蒙，顯示這種性別差異可能與其他基因或生理機制有關。她認為，進一步了解這些差異，有助於釐清夜間生理狀態與性別如何共同影響咖啡因的作用。

這項研究已於今年8月發表於科學期刊《iScience》，由德州大學埃爾帕索分校韓京安教授實驗室團隊執行，該實驗室長期致力於神經行為學的研究，探討學習、記憶、成癮以及與阿茲海默症相關的基因與環境交互作用。針對研究結果，研究團隊也提醒夜間工作族群，包括輪班工作者、醫護人員與軍人，須多留意夜間攝取咖啡因，尤其是女性。

