沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

▲已故名醫林杰樑妻子、護理師譚敦慈。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

藝人沈玉琳罹患血癌，引發各界關注。有「無毒教母」封號的林口長庚醫院資深護理師譚敦慈曾經分享，弟弟因健檢發現血色素偏低，有貧血情況，1個月後就被診斷出罹患血癌，雖然骨髓手術成功，但因為排斥得太厲害，弟弟最終仍過世。醫師提醒，男生若出現貧血，要特別注意。

譚敦慈在《醫點不誇張》節目中分享，男生貧血真的要很注意，因為她自己的弟弟得到血癌，弟弟是37歲的時候體檢發現血色素稍微低了一點點，結果在短短一個月就發燒，然後就被驗出血癌，「那時候我有捐骨髓給他，然後也有成功，但是坦白講就排斥太厲害，所以其實男生貧血的時候，不要想說他低一點點。我弟弟就是檢查之後一個月，然後就被發現了白血病。」

新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌也在節目上指出，男生若出現貧血，有些情況可能是比較良性的問題，例如慢性痔瘡等，但也有潛在癌症風險，未經檢查無法確認，因此提醒民眾要特別注意。

針對低血壓與貧血的關係，賴泓誌表示，兩者不一定有直接關聯，「有關低血壓的問題，其實低血壓跟貧血有時候可能是兩件事情。量血壓這件事情，其實代表只是自己的身體這樣血管裡面的一個壓力。但事實上貧血的人不一定血壓會比較偏低。通常在急性出血的時候，類似休克的情況，可能會造成血壓偏低。那有非常多的一些病人屬於慢性的貧血，其實不會有低血壓。」

台北慈濟醫院血液科主任高偉堯在先前曾經說明，血癌又稱為「白血病」，有急性、慢性之分，急性血癌又可分為骨髓性、淋巴性兩種，前者發生率為每10萬人口約3到5人，且是發生率最高的成人血癌；後者則是發生在小孩居多，骨髓是人體的造血器官，當骨髓癌變，不成熟的白血球過度增生，影響人體血液功能，侵犯其他器官，就是急性骨髓性白血病。

在症狀方面，急性骨髓性白血病的表現通常以感染、發燒、出血、貧血為主，研究發現可能與基因異常有關，治療上會在前期檢查時藉由白血球的數量、基因變化狀態等判斷預後狀況，決定病人是否要第一時間進行骨髓移植，不過移植半年內都必須密切追蹤，服用免疫抑制劑，以免發生排斥反應或是併發症。